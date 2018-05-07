ObservaturMS marca nova fase do Turismo de Mato Grosso do Sul

O Observatório tem como objetivo o levantamento sistemático e contínuo de dados relevantes, com entrega de informações sobre a atividade turística, e é ferramenta fundamental para o fomento e processo de profissionalização do turismo no Estado.

O governo do Estado informou, na manhã desta segunda-feira (7) uma das ações mais esperadas e importantes para o turismo sul-mato-grossense foi efetivada na sexta-feira (4). Foi divulgado no site da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul (Fundtur-MS), o primeiro boletim do Observatório do Turismo de Mato Grosso do Sul (referente a janeiro, fevereiro e março de 2018).

O diretor-presidente da Fundtur, Bruno Wendling, ressalta a importância do lançamento deste primeiro boletim. “Foram meses de planejamento estratégico, desde a publicação do edital para o processo de seleção e contratação dessa equipe, que é muito qualificada, até o levantamento das informações e entrega do trabalho. Foi feito um trabalho contínuo de pesquisas aplicadas no aeroporto Internacional de Campo Grande e em eventos que a Fundação tem apoiado, além de coleta de dados secundários e econômicos para cruzamento de dados. Tudo isso para que a gente pudesse entregar informação de qualidade ao trade turístico e a possíveis investidores”.

Ainda segundo ele, o objetivo é de unificar a base de informações turísticas do Estado, com informações como origem dos turistas nacionais e internacionais, fluxo turístico, taxa de ocupação da rede hoteleira, dentre outros. “O grande objetivo do observatório, muito mais do que coleta de dados, é entrega de informações claras e que possibilitem boas tomadas de decisão aos envolvidos com a atividade turística. Para a Fundtur, por exemplo, isso é fundamental em nossas estratégias, pois as ações de promoção e divulgação do turismo estadual são realizadas em cima de dados, de números. Assim podemos tomar as melhores decisões e definir as prioridades na hora de investir os recursos. Estamos muito felizes com o primeiro boletim e a tendência dele é melhorar e ficar mais completo a cada edição. Queremos ser referência no País”, salienta.

O Boletim ObservaturMS será trimestral e, por enquanto, está disponível apenas no site oficial da Fundtur; contudo, já está em fase de desenvolvimento um site próprio do Observatório, onde todos os dados do cenário turístico local ficarão disponíveis para consulta.