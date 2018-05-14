Balneário Municipal de Bonito fecha hoje para obras e não há previsão de reabertura

O comunicado veio da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, informando que o local ficará fechado por tempo indeterminado “para obras de manutenção, reformas e revitalização”.

A Prefeitura Municipal de Bonito emitiu comunicado oficial sobre o fechamento do Balneário Municipal da cidade a partir desta segunda-feira (14). Segundo a assessoria, novas obras terão a inspeção da Vigilância Sanitária.

O secretário de Turismo, Augusto Barbosa Mariano, esclareceu que a nova fase dos trabalhos abrangerá também as lojas e lanchonetes que comercializam produtos no local, inclusive alimentos, e contará com o acompanhamento e orientação da Vigilância Sanitária do município.

“Os trabalhos compreenderão ainda a reforma completa dos sanitários, com a captação e destinação correta dos efluentes (dejetos), bem como a instalação de novas lixeiras em lugar das atuais”, informou.

Segundo a nota, o objetivo principal do fechamento de uma das principais atrações turísticas do estado é proteger a saúde da população e dos visitantes, eliminando, diminuindo ou prevenindo riscos.