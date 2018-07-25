Prefeitura anuncia reabertura do Balneário de Bonito nesta sexta-feira (27)

O Balneário Municipal de Bonito estava fechado ao público para recuperação e reforma, após o período de chuvas e enchentes no local, desde o dia 6 de abril deste ano, além de outras recomendações sobre irregularidades apontadas à época pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, no mês seguinte ao fechamento, em maio.

A Prefeitura Municipal de Bonito anunciou nesta quarta-feira (25) a reabertura de uma das principais atrações da região, o Balneário Municipal da cidade, que estará disponível para visitação a partir desta sexta-feira (27).

As obras de dragagem da areia foram realizadas na prainha, além da reforma dos banheiros e os serviços de recuperação das escadarias, com o realocamento das pedras.

Os deques de madeira já haviam sido recuperados, bem como as trilhas, com a colocação de areia, postes e novas cordas.

Ingressos - Segundo a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, a comercialização fica a critério das agências de turismo, às quais a secretaria solicita que informem aos turistas a respeito das obras ainda em andamento no atrativo.

Outras informações podem ser obtidas na SECTUR (Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - de segunda a sexta, das 7h00 às 13h00, pelo telefone 3255-2160, ou no CAT (Centro Atendimento ao Turista) - de segunda a sexta das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 3255-1850 ou 3255-1449 e no sábado das 7h30 às 11h30.