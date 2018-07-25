Prefeitura anuncia reabertura do Balneário de Bonito nesta sexta-feira (27)

Reforma
O atrativo foi fechado em abril para reforma e readequação dos procedimentos a pedido do MPMS
A Prefeitura Municipal de Bonito anunciou nesta quarta-feira (25) a reabertura de uma das principais atrações da região, o Balneário Municipal da cidade, que estará disponível para visitação a partir desta sexta-feira (27).
O Balneário Municipal de Bonito estava fechado ao público para recuperação e reforma, após o período de chuvas e enchentes no local, desde o dia 6 de abril deste ano, além de outras recomendações sobre irregularidades apontadas à época pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul, no mês seguinte ao fechamento, em maio.
As obras de dragagem da areia foram realizadas na prainha, além da reforma dos banheiros e os serviços de recuperação das escadarias, com o realocamento das pedras.
Os deques de madeira já haviam sido recuperados, bem como as trilhas, com a colocação de areia, postes e novas cordas.
Ingressos - Segundo a nota divulgada pela Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, a comercialização fica a critério das agências de turismo, às quais a secretaria solicita que informem aos turistas a respeito das obras ainda em andamento no atrativo.
Outras informações podem ser obtidas na SECTUR (Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - de segunda a sexta, das 7h00 às 13h00, pelo telefone 3255-2160, ou no CAT (Centro Atendimento ao Turista) - de segunda a sexta das 7h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00 3255-1850 ou 3255-1449 e no sábado das 7h30 às 11h30.
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