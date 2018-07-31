Prefeitura informa que Balneário Municipal será fechado às terças para manutenção

A Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito emitiu nota nesta segunda-feira (30) em que informa aos usuários que a partir do dia 31 de julho o Balneário Municipal não abrirá às terças-feiras, a fim de realizar manutenção do local.

Nos demais dias, o atrativo funciona das 8 às 17 horas.

Outras informações podem ser obtidas na SECTUR (Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio - de segunda a sexta, das 7 às 13 horas, pelo telefone 3255-2160, ou no CAT (Centro Atendimento ao Turista) - de segunda a sexta das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas. Os telefones de contato são: 3255-1850 ou 3255-1449. No sábado, o atendimento ao público é das 7h30 às 11h30.