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Fundação de Turismo de MS prepara documento sobre fluxo de turistas

O objetivo é fornecer informações aos órgãos oficiais e ao empresariado

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/08/2018 às 09:33

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A Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul lançou edital, publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (2), com o objetivo de selecionar entidade sem fins lucrativos e firmar parceria para execução de levantamentos estatísticos e produção de relatórios sobre o fluxo turístico no município de Bonito.

De acordo com a publicação, o objetivo é produzir informações a partir da coleta de dados, tabulação e produção de relatórios sobre o fluxo turístico no município, contribuindo para o planejamento dos órgãos oficiais de turismo e para subsidiar com dados confiáveis o empresariado local e regional.

As propostas deverão ser entregues via ofício e protocolados na Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, situada na Avenida Afonso Pena, nº 7.000, Chácara Cachoeira, Campo Grande (MS), CEP 79.031-010, telefone (67) 3318-7600, no período de 03 de agosto a 03 de setembro de 2018, às 17h.

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