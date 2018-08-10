Bodoquena realiza II Mostra de Turismo e se consolida no segmento

Turismo em MS
O evento tem foco na participação tanto de turistas e visitantes quanto de profissionais do turismo
Despontando no cenário turístico brasileiro, principalmente com o turismo de aventura e ecológico, Bodoquena vem se tornando rota de muitos viajantes que visitam a Serra da Bodoquena. Pensando nesse desenvolvimento, a Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico realiza, dias 16 e 17 de agosto, das 8h às 21h, a II Mostra de Turismo de Bodoquena.
Segundo a secretária de Turismo, Lejania Ribeiro Malheiros, o evento tem foco na participação tanto de turistas e visitantes quanto de profissionais do turismo. “O evento será composto por mostra de artesanato, apresentações culturais, famtour com agências de viagens e operadoras de turismo, feira gastronômica, curso e palestras, tornando-se uma vitrine do turismo”, explica.
Ainda de acordo com Lejania, o evento promove conhecimento e troca de experiências, “Os palestrantes são os melhores nos temas empreendedorismo, turismo de aventura e de conservação. Mostrarão boas práticas de turismo e casos de sucesso de municípios com particularidades similares com a realidade da Serra da Bodoquena”, complementa a secretária.
Confira a programação:
Credenciamento e abertura oficial
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 8h30
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Lançamento do vídeo Promocional de Bodoquena
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 9h30
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Coffee Break
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 10h
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Palestra “Turismo, Caverna e Conservação”
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 10h
Palestrante: Lívia Medeiros – Bióloga, especialista em Biologia subterrânea e doutora em Zoologia, vice presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia.
Comentarista: Zafenathy Paiva – Arqueólogo do IPHAN/MS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Rodada de prosa
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 10h45
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Apresentação do Diagnóstico para Estruturação do Segmento de Observação de Aves em Bodoquena
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 11h
Palestrante: Geancarlo de Lima Merighi - Turismólogo, analista de desenvolvimento do turismo e diretor de Desenvolvimento do Turismo e Mercado da Fundação de Turismo de MS.
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Rodada de prosa
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 11h45
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Curso de Turismo de Conservação
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: das 14h às 18h
Ministrante: Oldemar Carvalho Junior - Oceanógrafo, sócio fundador do Instituto EKKO Brasil, coordenador do Programa de Ecovoluntários do Instituto e um dos pesquisadores pioneiros no estudo da lontra no Brasil.
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Palestra “Desenvolvimento Integrado do Turismo – Iniciativas de Sucesso”
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 19h30
Palestrante: Maicon Lorenci Dimbarre - Turismólogo especialista em roteirização e organização do turismo pela NTA de Boston/EUA. Consultor do SEBRAE/GO.
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Rodada de prosa
Data: 16/08, quinta-feira
Horário: 20h15
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Feira Gastronômica e Exposição dos Atrativos de Bodoquena
Data: 16 e 17/08, quinta e sexta-feira
Horário: das 9h às 19h
Local: Secretaria de Turismo
Curso de Turismo de Conservação - continuação
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: das 8h às 12h
Ministrante: Oldemar Carvalho Junior - Oceanógrafo, sócio fundador do Instituto EKKO Brasil, coordenador do Programa de Ecovoluntários do Instituto e um dos pesquisadores pioneiros no estudo da lontra no Brasil.
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Coffee break
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: das 10h às 10h30
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Embarque famtour da Serra
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: 14h
Local: Secretaria de Turismo
Apresentação dos resultados preliminares do Plano Municipal de Turismo de Bodoquena
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: 19h
Palestrante: Isabelle Pinheiro - Turismóloga, Doutora em recursos naturais e professora adjunta da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Rodada de prosa
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: 19h45
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Palestra ABETA “Turismo, Natureza e Hospitalidade, os caminhos do desenvolvimento”
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: 20h
Palestrante: Luiz Del Vigna - Técnico em Turismo, diretor da Nomad Brasil Consultoria e Turismo. Especialista em Turismo de Aventura, sócio fundador e diretor executivo da ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura).
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Rodada de prosa
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: 20h45
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers
Show de Encerramento
Data: 17/08, sexta-feira
Horário: 21h
Local: Concha Acústica – Praça da Liberdade
O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Bodoquena e conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), SEBRAE e Instituto EKKO Brasil. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site www.bodoquena.tur.br, para obter mais informações ou sanar dúvidas o telefone de contato é (67) 3341-8174
Serviço
II Mostra de Turismo de Bodoquena
Data: 16 e 17 de agosto
Horário: das 8h às 21h
Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers e Praça da Liberdade
Endereço: Secretaria de Turismo – Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41, centro - Bodoquena
Praça da Liberdade - Rua Yossio Okaneko, 487, centro - Bodoquena
Informações: (67) 3268-1374
Site para se cadastrar >> http://bodoquena.tur.br/ <<
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