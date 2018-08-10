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Turismo em MS

Bodoquena realiza II Mostra de Turismo e se consolida no segmento

O evento tem foco na participação tanto de turistas e visitantes quanto de profissionais do turismo

Vanessa Ricarte

Publicado em 10/08/2018 às 10:41

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Despontando no cenário turístico brasileiro, principalmente com o turismo de aventura e ecológico, Bodoquena vem se tornando rota de muitos viajantes que visitam a Serra da Bodoquena. Pensando nesse desenvolvimento, a Prefeitura Municipal de Bodoquena, por meio da Secretaria de Turismo, Cultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico realiza, dias 16 e 17 de agosto, das 8h às 21h, a II Mostra de Turismo de Bodoquena.

Segundo a secretária de Turismo, Lejania Ribeiro Malheiros, o evento tem foco na participação tanto de turistas e visitantes quanto de profissionais do turismo. “O evento será composto por mostra de artesanato, apresentações culturais, famtour com agências de viagens e operadoras de turismo, feira gastronômica, curso e palestras, tornando-se uma vitrine do turismo”, explica.

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Ainda de acordo com Lejania, o evento promove conhecimento e troca de experiências, “Os palestrantes são os melhores nos temas empreendedorismo, turismo de aventura e de conservação. Mostrarão boas práticas de turismo e casos de sucesso de municípios com particularidades similares com a realidade da Serra da Bodoquena”, complementa a secretária.

Confira a programação:

Credenciamento e abertura oficial

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 8h30

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Lançamento do vídeo Promocional de Bodoquena

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 9h30

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Coffee Break

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 10h

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Palestra “Turismo, Caverna e Conservação”

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 10h

Palestrante: Lívia Medeiros – Bióloga, especialista em Biologia subterrânea e doutora em Zoologia, vice presidente da Sociedade Brasileira de Espeleologia.

Comentarista: Zafenathy Paiva – Arqueólogo do IPHAN/MS (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional)

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Rodada de prosa

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 10h45

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Apresentação do Diagnóstico para Estruturação do Segmento de Observação de Aves em Bodoquena

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 11h

Palestrante: Geancarlo de Lima Merighi - Turismólogo, analista de desenvolvimento do turismo e diretor de Desenvolvimento do Turismo e Mercado da Fundação de Turismo de MS.

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Rodada de prosa

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 11h45

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Curso de Turismo de Conservação

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: das 14h às 18h

Ministrante: Oldemar Carvalho Junior - Oceanógrafo, sócio fundador do Instituto EKKO Brasil, coordenador do Programa de Ecovoluntários do Instituto e um dos pesquisadores pioneiros no estudo da lontra no Brasil.

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Palestra “Desenvolvimento Integrado do Turismo – Iniciativas de Sucesso”

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 19h30

Palestrante: Maicon Lorenci Dimbarre - Turismólogo especialista em roteirização e organização do turismo pela NTA de Boston/EUA. Consultor do SEBRAE/GO.

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Rodada de prosa

Data: 16/08, quinta-feira

Horário: 20h15

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Feira Gastronômica e Exposição dos Atrativos de Bodoquena

Data: 16 e 17/08, quinta e sexta-feira

Horário: das 9h às 19h

Local: Secretaria de Turismo

Curso de Turismo de Conservação - continuação

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: das 8h às 12h

Ministrante: Oldemar Carvalho Junior - Oceanógrafo, sócio fundador do Instituto EKKO Brasil, coordenador do Programa de Ecovoluntários do Instituto e um dos pesquisadores pioneiros no estudo da lontra no Brasil.

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Coffee break

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: das 10h às 10h30

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Embarque famtour da Serra

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: 14h

Local: Secretaria de Turismo

Apresentação dos resultados preliminares do Plano Municipal de Turismo de Bodoquena

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: 19h

Palestrante: Isabelle Pinheiro - Turismóloga, Doutora em recursos naturais e professora adjunta da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul).

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Rodada de prosa

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: 19h45

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Palestra ABETA “Turismo, Natureza e Hospitalidade, os caminhos do desenvolvimento”

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: 20h

Palestrante: Luiz Del Vigna - Técnico em Turismo, diretor da Nomad Brasil Consultoria e Turismo. Especialista em Turismo de Aventura, sócio fundador e diretor executivo da ABETA (Associação Brasileira das Empresas de Ecoturismo e Turismo de Aventura).

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Rodada de prosa

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: 20h45

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers

Show de Encerramento

Data: 17/08, sexta-feira

Horário: 21h

Local: Concha Acústica – Praça da Liberdade

O evento é uma realização da Prefeitura Municipal de Bodoquena e conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, FUNDTUR (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul), SEBRAE e Instituto EKKO Brasil. A inscrição é gratuita e pode ser feita pelo site www.bodoquena.tur.br, para obter mais informações ou sanar dúvidas o telefone de contato é (67) 3341-8174

Serviço

II Mostra de Turismo de Bodoquena

Data: 16 e 17 de agosto

Horário: das 8h às 21h

Local: Secretaria de Turismo - Auditório Mario Brothers e Praça da Liberdade

Endereço: Secretaria de Turismo – Av. Manoel Rodrigues de Oliveira, 41, centro - Bodoquena

Praça da Liberdade - Rua Yossio Okaneko, 487, centro - Bodoquena

Informações: (67) 3268-1374

Site para se cadastrar >> http://bodoquena.tur.br/ <<

 

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