SESC Balneário deve ser inspirado no Balneário Municipal

Nova atraçao turística
Atrativo terá capacidade para 150 a 500 pessoas por dia
O SESC Bonito realizou na última segunda-feira, dia 3, um encontro com lideranças municipais e com o trade turístico de Bonito, para apresentar as ações desenvolvidas pela instituição que promovem o Lazer, Cultura, Educação, Saúde e Assistência.
Na ocasião, o presidente do Conselho do Sesc, Edison Araújo e a diretora regional do Sesc, Regina Ferro, apresentaram algumas das propostas pensadas para o município, entre elas o Sesc Balneário e o novo projeto de Centro Cultural Sesc em Bonito.
Empreendimento adquirido em 2018 com alto potencial para exploração turística e com aproximadamente 15 hectares, o Sesc Balneário, com capacidade para receber de 150 a 500 pessoas por dia será destinado ao lazer, passeios em trilhas e contemplação da natureza.
De acordo com a diretora regional do Sesc, Regina Ferro, a proposta é que o local seja um atrativo turístico acessível, conjugando atividades de lazer e cultura de maneira similar ao Balneário Municipal.
Após o encontro, o prefeito de Bonito (MS), Odilson Arruda Soares, acompanhado pelo Secretário de Turismo, Augusto Mariano, juntamente com o presidente do Conselho do Sesc, Edison Araújo, realizou uma visita técnica no Balneário Municipal para demonstrar as soluções desenvolvidas no atrativo, especialmente a perspectiva de sustentabilidade e responsabilidade social.
Para o Centro Cultural Sesc em Bonito, o projeto prevê expansão da atividade do turismo social com ações voltadas às diversas linguagens culturais.
Atualmente o Sesc oferece em Bonito, ações na área do Lazer, e disponibilizam ao público o serviço de hospedagem por meio de 46 apartamentos com capacidade para receber até 144 pessoas.
(Editado/com informações da assessoria do SESC)
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