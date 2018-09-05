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Nova atraçao turística

SESC Balneário deve ser inspirado no Balneário Municipal

Atrativo terá capacidade para 150 a 500 pessoas por dia

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/09/2018 às 11:22

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O SESC Bonito realizou na última segunda-feira, dia 3, um encontro com lideranças municipais e com o trade turístico de Bonito, para apresentar as ações desenvolvidas pela instituição que promovem o Lazer, Cultura, Educação, Saúde e Assistência.

Na ocasião, o presidente do Conselho do Sesc, Edison Araújo e a diretora regional do Sesc, Regina Ferro, apresentaram algumas das propostas pensadas para o município, entre elas o Sesc Balneário e o novo projeto de Centro Cultural Sesc em Bonito.

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Empreendimento adquirido em 2018 com alto potencial para exploração turística e com aproximadamente 15 hectares, o Sesc Balneário, com capacidade para receber de 150 a 500 pessoas por dia será destinado ao lazer, passeios em trilhas e contemplação da natureza.

Prefeito Odilson Soares participou do encontro realizado na segunda-feira no SESC.Prefeito Odilson Soares participou do encontro realizado na segunda-feira no SESC.

De acordo com a diretora regional do Sesc, Regina Ferro, a proposta é que o local seja um atrativo turístico acessível, conjugando atividades de lazer e cultura de maneira similar ao Balneário Municipal.

Após o encontro, o prefeito de Bonito (MS), Odilson Arruda Soares, acompanhado pelo Secretário de Turismo, Augusto Mariano, juntamente com o presidente do Conselho do Sesc, Edison Araújo, realizou uma visita técnica no Balneário Municipal para demonstrar as soluções desenvolvidas no atrativo, especialmente a perspectiva de sustentabilidade e responsabilidade social.

Secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Mariano.Secretário de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Mariano.

Para o Centro Cultural Sesc em Bonito, o projeto prevê expansão da atividade do turismo social com ações voltadas às diversas linguagens culturais.

Atualmente o Sesc oferece em Bonito, ações na área do Lazer, e disponibilizam ao público o serviço de hospedagem por meio de 46 apartamentos com capacidade para receber até 144 pessoas.

(Editado/com informações da assessoria do SESC)

Encontro reuniu autoridades, representantes do Trade Turístico e convidados. Encontro reuniu autoridades, representantes do Trade Turístico e convidados.

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