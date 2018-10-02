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Bonito completa hoje 70 anos de emancipação como destaque nacional em turismo ecológico

Considerada um dos melhores destinos no ecoturismo, cidade comemora avanços no segmento

Vanessa Ricarte

Publicado em 02/10/2018 às 10:50

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Bonito, classificada um dos principais destaques do ecoturismo no Brasil e no mundo, completa nesta terça-feira (2) 70 anos de emancipação. Os rios de águas transparentes, as cachoeiras, as trilhas, a fauna, a flora e os esportes radicais não são os únicos a chamar a atenção. A cidade é um modelo para o segmento.

Novos investimentos - Diversas ações de fomento ao desenvolvimento e turismo local estão sendo implementados em Bonito. O SESC anunciou no 3 de setembro a construção novos atrativos - o Sesc Balneário e o novo projeto de Centro Cultural Sesc em Bonito.

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Empreendimento adquirido em 2018 com alto potencial para exploração turística e com aproximadamente 15 hectares, o Sesc Balneário será destinado ao lazer, passeios em trilhas, contemplação da natureza, com capacidade para receber de 150 a 500 pessoas por dia.

Para o Centro Cultural Sesc em Bonito, o projeto prevê expansão da atividade do turismo social com ações voltadas às diversas linguagens culturais.

Além disso, Bonito terá aeroporto reformado por R$ 4 milhões. O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Agesul (Agência de Gestão e Empreendimentos), divulgou a contratação da obra no Aeroporto de Bonito.

Segundo o aviso de resultado de licitação, publicado no Diário Oficial do Estado no dia 10 de setembro, a vencedora foi a Paviservice Serviços de Pavimentação.

A cidade, principal no ecoturismo de Mato Grosso do Sul e uma das principais do mundo, recebe turistas diariamente. Muitos deles passam primeiro por Campo Grande, onde desembarcam de avião, rumo ao município de águas cristalinas.

Polo do ecoturismo no Brasil, Bonito, que faz aniversário nesta terça-feira, ainda recebeu em 2013 o prêmio de melhor destino de turismo responsável do mundo, o World Responsible Tourism Awards, na Feira World Travel Market, em Londres. O município conta com cerca de 40 atrativos, que possibilitam aos visitantes várias opções de atividades.

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