Bonito participa da maior exposição mundial da América para viagens

Las Vegas
IMEX America 2018 acontece entre os dias 16 e 18 de ouubro, nos Estados Unidos
Com apoio da EMBRATUR (Instituto Brasileiro do Turismo), o município de Bonito participará de 16 a 18 de outubro (de terça a quinta-feira), em Las Vegas, Estados Unidos, do IMEX America 2018, a maior exposição mundial da América para viagens de incentivo, reuniões e eventos.
O evento contará com a participação de 3.200 expositores de mais de 130 países, incluindo os maiores grupos hoteleiros do mundo; empresas de marketing de destino; agências e agências de convenções; empresas de tecnologia de eventos e e empresas de incentivo promocional.
Bonito participará no espaço de Mato Grosso do Sul. A equipe representante do Estado é integrada pelo presidente da Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul, Bruno Wendling; pelo secretário municipal de Turismo, Indústria e Comércio de Bonito, Augusto Barbosa Mariano e pelo diretor de Marketing do Bonito Convention & Vistors Burs, Rodrigo Coinete.
GASTRONOMIA
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Solidariedade ao "Cri-Cri"
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Programação em Anastácio
Programação terá feira e apresentações culturais no próximo dia 26; iniciativa valoriza saberes, expressões artísticas e identidade do povo Terena
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