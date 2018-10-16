Ministério Público pede condenação da Prefeitura de Bonito por falta de seguro aos turistas

Gruta Azul
MPMS diz que Prefeitura durante 1 ano deu a entender aos turistas que estavam segurados
O Ministério Público de MS emitiu nota nesta segunda-feira (15) sobre a Ação Civil Pública com Pedido Liminar para a Tutela Coletiva dos Direitos dos Consumidores/Concursados contra o município de Bonito devido à ausência de contrato de seguro ao turista que frequenta a Gruta do Lago Azul.
De acordo com os autos, a 1ª Promotoria de Justiça de Bonito instaurou a ação com a finalidade de investigar a ausência de contrato de seguro ao turista que frequenta a Gruta do Lago Azul, atração administrada pela Prefeitura Municipal de Bonito.
Após investigação, foi constatado que a Prefeitura Municipal deu a entender, por mais de 12 meses aos turistas que frequentaram a Gruta do Lago Azul, que estavam segurados durante o passeio, quando, na verdade, não estavam.
O portal da transparência do Município de Bonito mostra que o novo contrato de seguro foi firmado apenas em maio de 2018, e isso após o encaminhamento de ofício do MPMS datado de 02 de maio deste ano questionando acerca da existência do seguro. Há provas nos autos que apontam que mesmo com o seguro já expirado, a Prefeitura continuou a apresentar aos turistas que frequentavam o atrativo fichas de seguro com o brasão da seguradora "VCV Seguros”.
Diante dos fatos, o Ministério Público Estadual pediu que seja julgado procedente o pedido para o fim de condenar o Município de Bonito pelo ato ilícito praticado, bem como a pagar o valor de R$ 200 mil a título de dano moral coletivo a ser revertido ao Fundo Municipal de Defesa do Consumidor de Bonito, ou correspondente em nível estadual ou federal.
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