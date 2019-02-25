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Turismo de eventos

Bonito sedia Congresso Holístico Internacional e promete movimentar o segmento

Evento no Zagaia Eco Resort promoverá experiências, vivências, workshops, músicas e técnicas variadas

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/02/2019 às 11:22

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O Congresso Holístico Internacional terá uma edição especial em Bonito, nos dias 25 e 26 de maio. O evento, que tem apoio da Prefeitura de Bonito, promoverá experiências, vivências, workshops, músicas e técnicas variadas ligadas à ciência da espiritualidade, sustentabilidade, economia e gestão positiva, alimentação natural entre outras, será realizado no Zagaia Eco Resort.

As belezas naturais, a localização estratégica para receber pessoas de todo o Brasil, tudo isso aliado às multiexperiências propostas, garantirão um evento ainda maior para 2019", projeta Michele Farret Fruet Muniz, idealizadora do congresso.

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A programação do Congresso Holístico Internacional em Bonito (MS) vai aliar conhecimento e sensibilidade, de modo que cada participante sinta a conexão por meio de várias práticas e técnicas.

"Serão dois dias de profundo aprendizado e trocas, para que juntos possamos criar nosso mundo melhor, caminhando em direção a essa que é nossa missão maior: evoluir", completa. O Congresso Holístico Internacional em Bonito proporcionará aos participantes momentos de troca, aprendizado e qualificação por meio de técnicas compartilhadas de forma leve e harmônica pelos palestrantes.

Entre os já confirmados para o evento estão Monja Coen, missionária oficial da tradição Soto Shu do Zen Budismo e fundadora da Comunidade Zen Budista Zendo Brasil; Eduardo Shinyashiki, consultor especialista em neurocoaching e desenvolvimento das competências de liderança organizacional, educacional e pessoal; o chileno Narsham, fundador da conscientização técnica Ra-Haraktys International, presente em mais de 10 países na Europa e América; e Lucas Cervetti, nascido na Argentina, músico pianista-compositor, autor e conferencista; Patricia Missakian vindo de Los Angeles é fundadora do Instituto dos Registros Akáshicos, além de outros nomes do Brasil e também do estado do Mato Grosso do Sul.

Para mais informações e inscrições: www.congressoholistico.com.br

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