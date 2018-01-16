Mais de 8 mil candidatos realizarão o vestibular da UFMS no dia 21 de janeiro

A Universidade Federal de Mato Grosso do Sul contabilizou para o vestibular 2018 pouco mais de 13 mil inscrições. Desse total, apenas 8.028 foram deferidas, entre inscrições pagas e isentas. Os inscritos irão disputar 1.616 vagas de disponibilizadas pelos 111 cursos de graduação da universidade.

Cursos

O curso de Medicina foi o mais procurado do Vestibular, com 3.456 candidatos que irão disputar por 24 vagas oferecidas. Na sequência, figuram na lista de mais procurados os cursos de Direito, com 633 candidatos inscritos; Odontologia, com 270 candidatos; Medicina Veterinária, com 259; Arquitetura e Urbanismo, com 221; Engenharia Civil, com 117 candidatos inscritos. Salienta-se, ainda, o fato de que houve uma procura significativa por todos os cursos, com destaque às licenciaturas.

Prova

Os candidatos farão a prova no dia 21 de janeiro, das 8h às 12h. A prova é objetiva e de caráter eliminatório e classificatório; consistirá de 60 questões objetivas de múltipla escolha, elaboradas na perspectiva interdisciplinar, envolvendo conteúdos referentes à proposta curricular para o Ensino Médio. As provas serão aplicadas nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Para os candidatos ao curso de Música – Licenciatura, além da Prova Objetiva, será aplicada a Prova de Habilidades Musicais.

Os locais de provas serão no site da Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec), www.fapec.org/concursos.