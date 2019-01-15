Concurso da UFMS com salário de R$ 4 mil recebe inscrições a partir de hoje

Oportunidade
A remuneração inicial é no valor de R$ 4.180,66 mais auxílio alimentação no valor de R$ 458,00
A UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) abriu hoje (15) o prazo para as inscrições no concurso público para técnico-administrativo em Campo Grande.
São apenas sete vagas para Analista de Tecnologia da Informação, Administrador, Químico e Técnico em Assuntos Educacionais para a Cidade Universitária, em Campo Grande.
A remuneração inicial é no valor de R$ 4.180,66 mais auxílio alimentação no valor de R$ 458,00. As inscrições devem ser feitas pelo site https://concurso.fapec.org e a taxa será de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) para todos os cargos.
LUTO
Ele estava internado na capital e morreu nesta terça-feira; cerimônia de despedida acontece na capela do Cemitério Memorial Park
INFRAESTRUTURA
Trecho próximo à passagem de nível apresentava afundamento após as chuvas; equipes do município e da Sanesul atuaram no reparo
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