Saúde
Concurso de Leitura reúne estudantes das 15 escolas municipais de Anastácio
Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça
Terça-feira amanhece com céu claro e terá calor de 35°C em Aquidauana
Valdemir Gomes
Fernando da Silva Batista
Rosildo Barcellos
Infraestrutura
Reparos
Equipamento foi danificado após veículo atingir a estrutura; Polícia Civil busca identificar responsável
GALERIA DE FOTO
Investigação
Segundo apuração, carro teria atingido uma carreta, desencadeando colisões com caminhão-tanque e outros veículos; uma das vítimas foi identificada como Valderlânio Daniel Santos, de 49 anos
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