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18 de Agosto de 2026 • 21:46

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Nioaque reúne comunidade em caminhada contra violência às mulheres
Morre Laura Cardoso, aos 98 anos, ícone da televisão brasileira
Parceria com Simasul garante novos uniformes à Banda Otávio Mongelli
Golpistas usam nome da Agehab-MS para cobrar taxas por falsas moradias
Nioaque reúne comunidade em caminhada contra violência às mulheres
Morre Laura Cardoso, aos 98 anos, ícone da televisão brasileira
Parceria com Simasul garante novos uniformes à Banda Otávio Mongelli
Golpistas usam nome da Agehab-MS para cobrar taxas por falsas moradias

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Aquidauana 134 anos Sinprecam inaugura nova sede com estrutura ampliada em Aquidauana

QUE CALOR!

Por dois dias consecutivos, Aquidauana fica entre as 3 mais quentes do país

PREOCUPAÇAO

Casas Bahia fecha portas em MS, mas Aquidauana escapa

GALERIA DE FOTO

Parte 1 - 134 anos de Aquidauana - Desfile Cíviico Militar

GALERIA DE FOTO

Parte 2 - 134 anos de Aquidauana - Desfile Cíviico Militar

Festa em Aquidauana

Encontro marcará nove anos de história do Sombras no Caminho MC

Saúde

Carreta Ortopédica beneficia pacientes e amplia reabilitação em Bonito

Concurso de Leitura reúne estudantes das 15 escolas municipais de Anastácio

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 27 vagas de emprego nesta terça

Terça-feira amanhece com céu claro e terá calor de 35°C em Aquidauana

Operação Mulher Segura

Polícia Civil cumpre três prisões por violência doméstica em Campo Grande

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Preso em flagrante

Homem ameaça cortar cabeça do pai e arrastá-la pela rua em Aquidauana

Alívio

Morador de Aquidauana desaparecido após deixar hospital é encontrado

Colunas

Valdemir Gomes

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Fernando da Silva Batista

Vídeo sobre “torneio de farmar aura” usa IA e levanta alerta sobre notícias falsas

Rosildo Barcellos

Btasileiros que brilham As Aventuras de Santos Dumont

Maria de Lourdes Medeiros Bruno

Educação Aos Cacos Refletida No Copo...

Alirio Villasanti

A Inteligência Artificial e a nova era dos gopes digitais

Raquel Anderson

Dia do Pantanal

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Informe Publicitário

Informe publicitário

MS Tênis Clube é inaugurado e amplia opções de esporte e lazer em Aquidauana

Descontos de até 50%

Crazy Week continua e deve lotar Shopping China neste fim de semana

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Descontos de até 50%

Bastante aguardada, Crazy Week do Shopping China começa nesta quinta

Turismo

Infraestrutura

Prefeitura de Bonito realiza limpeza de bocas de lobo em ruas para prevenir alagamentos

Infraestrutura

Ponte sobre o Rio Miranda terá novas interdições para obras nos dias 22, 23 e 29

Meteorologia

Sexta-feira tem alerta de chuvas intensas e queda de temperatura em Aquidauana

Meteorologia

Quinta-feira será de céu encoberto e temperaturas amenas em Aquidauana

Cultura

Leo Foguete e Seu Jorge aquecem o Festival de Inverno de Bonito em agosto

Publicidade

18/07/2026

18º Festa da Farinha - Parte 01

29/06/2026

Sancionada lei que prevê implantação de praça inclusiva em Aquidauana

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Mais Notícias

Reparos

Trânsito é normalizado após conserto de semáforo em Aquidauana

Equipamento foi danificado após veículo atingir a estrutura; Polícia Civil busca identificar responsável

GALERIA DE FOTO

3º Retrocar em Campo Grande - MS

Investigação

Polícia apura causa de acidente com explosão e quatro mortes na BR-163

Segundo apuração, carro teria atingido uma carreta, desencadeando colisões com caminhão-tanque e outros veículos; uma das vítimas foi identificada como Valderlânio Daniel Santos, de 49 anos

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TV O Pantaneiro

3º Retrocar em Campo Grande - MS

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Batida de caminhonete contra árvore deixa duas vítimas em Aquidauana

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Professor de Aquidauana é preso suspeito de estupro de vulnerável

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Morador de Aquidauana desaparecido após deixar hospital é encontrado

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3º Retrocar em Campo Grande - MS

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Parte 2 - 134 anos de Aquidauana - Desfile Cíviico Militar

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SERTAO

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18 de agosto

Níveis dos Rios Hoje

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Paraguai
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MS-345

Ponte entre Anastácio e Bonito terá 48 horas de interdição nesta semana

17/08/2026

14:21

Política

Odilon Ribeiro prestigia celebrações dos 134 anos de Aquidauana

17/08/2026

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AgroCastMS

Tecnologia aproxima o Pantanal e fortalece a pecuária

17/08/2026

13:19

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