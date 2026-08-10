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Grave acidente entre ônibus escolar e bicicleta elétrica em Anastácio

Colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (10) no bairro Altos da Cidade e deixou neta ferida e avô inconsciente

Redação

Publicado em 10/08/2026 às 22:23

Atualizado em 10/08/2026 às 22:31

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Acidente Altos da Cidade em Anastácio

Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e uma bicicleta elétrica foi registrado por volta das 17h desta segunda-feira (10), na Rua Kalil Salame, no bairro Altos da Cidade, em Anastácio.

Segundo informações preliminares, a bicicleta elétrica era ocupada por um avô e sua neta. Com a força da colisão, a bicicleta ficou completamente destruída, conforme relatos de populares que estavam no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos às vítimas. O homem ficou inconsciente e em estado grave após o acidente. Ele e a neta foram encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

A menina sofreu uma fratura na perna e também precisou ser levada para a unidade hospitalar da Capital.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.

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