Grave acidente entre ônibus escolar e bicicleta elétrica em Anastácio

Acidente Altos da Cidade em Anastácio

Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e uma bicicleta elétrica foi registrado por volta das 17h desta segunda-feira (10), na Rua Kalil Salame, no bairro Altos da Cidade, em Anastácio.

Segundo informações preliminares, a bicicleta elétrica era ocupada por um avô e sua neta. Com a força da colisão, a bicicleta ficou completamente destruída, conforme relatos de populares que estavam no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos às vítimas. O homem ficou inconsciente e em estado grave após o acidente. Ele e a neta foram encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.

A menina sofreu uma fratura na perna e também precisou ser levada para a unidade hospitalar da Capital.

As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.