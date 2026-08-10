Grave acidente entre ônibus escolar e bicicleta elétrica em Anastácio

Colisão aconteceu na tarde desta segunda-feira (10) no bairro Altos da Cidade e deixou neta ferida e avô inconsciente
Acidente Altos da Cidade em Anastácio
Um grave acidente envolvendo um ônibus escolar e uma bicicleta elétrica foi registrado por volta das 17h desta segunda-feira (10), na Rua Kalil Salame, no bairro Altos da Cidade, em Anastácio.
Segundo informações preliminares, a bicicleta elétrica era ocupada por um avô e sua neta. Com a força da colisão, a bicicleta ficou completamente destruída, conforme relatos de populares que estavam no local.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou os primeiros atendimentos às vítimas. O homem ficou inconsciente e em estado grave após o acidente. Ele e a neta foram encaminhados para atendimento médico na Santa Casa de Campo Grande.
A menina sofreu uma fratura na perna e também precisou ser levada para a unidade hospitalar da Capital.
As circunstâncias da colisão ainda não foram esclarecidas e deverão ser investigadas pelas autoridades. Até o momento, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde atualizado das vítimas.
POLICIAL
Durante a ação, foram apreendidas três armas de fogo, munições e aproximadamente 30 quilos de carne bovina.
FINAL FELIZ
Ayla Emanuelly Pereira de Souza, de apenas 28 dias, foi encontrada na madrugada deste domingo (9), em Pedro Juan Caballero e dois brasileiros sáo presos no Paraguai
DIREITOS HUMANOS
Terapeutas indicam que homens devem ajudar filhos com sentimentos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS