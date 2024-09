Sogra esfaqueia genro no peito em Anastácio

Uma mulher, que não teve a identidade divulgada, é suspeita de esfaquear o genro, de 39 anos, no peito, após uma discussão. O caso ocorreu na noite de domingo (22), às 19h, no bairro Chero Gami, em Anastácio.

Segundo ocorrência que o jornal O Pantaneiro teve acesso, a esposa do homem relatou que não estava em casa no momento do crime, mas soube por vizinhos que o marido tinha recém chegado na casa, embriagado e por resultado de uma discussão veio a investir contra a sogra.

A mulher então para se defender, desferiu um golpe na região do peito e foi conduzido para atendimento no hospital na companhia da esposa. Ele não corre risco de morte.

A suspeita não foi encontrada e ninguém foi levado à delegacia até então.