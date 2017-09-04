Ladrão furta notebook pela janela em residência no Bairro Alto

Uma jovem de 22 anos denunciou à Polícia Civil o furto do notebook ocorrido na noite de ontem, no Bairro Alto, em Aquidauana, enquanto a residência estava vazia. A vítima acredita que o ladrão subtraiu o aparelho pela janela do quarto, uma vez que não há sinais de arrombamento e a janela foi encontrada entreaberta. O caso é investigado.