Ladrão furta notebook pela janela em residência no Bairro Alto

Policial
Caso aconteceu na noite de ontem
Uma jovem de 22 anos denunciou à Polícia Civil o furto do notebook ocorrido na noite de ontem, no Bairro Alto, em Aquidauana, enquanto a residência estava vazia. A vítima acredita que o ladrão subtraiu o aparelho pela janela do quarto, uma vez que não há sinais de arrombamento e a janela foi encontrada entreaberta. O caso é investigado.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS