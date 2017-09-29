Bar do Salvador já fechou, mas saudade mesmo é de quando luz era do lampião

Piraputanga
Seu Salvador mora há 70 anos em Piraputanga e é figura carimbada da região
Do trabalho na roça ao balcão de um comércio. Foram mais de 25 nos de Bar do Salvador, mas a maior saudade é de quando a luz era do lampião e a água do poço. Morando há 70 anos em Piraputanga, Salvador Cardoso de 83 anos é figura carimbada da região.
Seu Salvador chegou na região com os pais, aos 12 anos. A família chegou a procura de Serra, mas como não encontrou comprou uma propriedade e se instalou no distrito.
O idoso sempre trabalhou em fazendas, mas decidiu abrir o bar depois de não conseguir acompanhar a lida no campo.
Aberto por mais de 20 anos, o bar precisou ser fechado por falta de inscrição sanitária na prefeitura. Viúvo há quatro anos, Seu Salvador é pai de quatro filhos e mora sozinho.
Seu Salvador relembra que o comércio ficou bastante conhecido no turismo, mas garante que a maior saudade é de quando as coisas vinham da natureza de forma gratuita.
“Hoje em dia em não aguento mais trabalhar, mas saudade mesmo é da liberdade, éramos acostumados com a água do poço, a luz do lampião, foi de 20 anos para cá que começou a luz a motor”, explica.
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