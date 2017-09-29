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Piraputanga

Bar do Salvador já fechou, mas saudade mesmo é de quando luz era do lampião

Seu Salvador mora há 70 anos em Piraputanga e é figura carimbada da região

Daniele Valentin

Publicado em 29/09/2017 às 10:00

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Do trabalho na roça ao balcão de um comércio. Foram mais de 25 nos de Bar do Salvador, mas a maior saudade é de quando a luz era do lampião e a água do poço. Morando há 70 anos em Piraputanga, Salvador Cardoso de 83 anos é figura carimbada da região.

Seu Salvador chegou na região com os pais, aos 12 anos. A família chegou a procura de Serra, mas como não encontrou comprou uma propriedade e se instalou no distrito.

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O idoso sempre trabalhou em fazendas, mas decidiu abrir o bar depois de não conseguir acompanhar a lida no campo.

Aberto por mais de 20 anos, o bar precisou ser fechado por falta de inscrição sanitária na prefeitura. Viúvo há quatro anos, Seu Salvador é pai de quatro filhos e mora sozinho.

Seu Salvador relembra que o comércio ficou bastante conhecido no turismo, mas garante que a maior saudade é de quando as coisas vinham da natureza de forma gratuita.

“Hoje em dia em não aguento mais trabalhar, mas saudade mesmo é da liberdade, éramos acostumados com a água do poço, a luz do lampião, foi de 20 anos para cá que começou a luz a motor”, explica.

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