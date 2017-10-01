Corrida em Aquidauana celebra 75 anos do Batalhão de Engenharia do Exército

No sábado, foi realizada a 1ª Corrida Carlos Camisão, em homenagem aos 75 anos de história do 9º Batalhão de Engenharia de Combate localizado no municipío de Aquidauana. A atividade fez parte de uma série de eventos comemorativos do aniversário da unidade, que é ligada ao Exército Brasileiro.



A partir do Parque Ecológico da Lagoa Comprida, militares, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, academias e a população em geral participaram da corrida que teve percurso de cinco quilômetros, passando pelas principais vias da cidade.