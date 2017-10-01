Corrida em Aquidauana celebra 75 anos do Batalhão de Engenharia do Exército

Forças armadas
A atividade fez parte de uma série de eventos comemorativos do aniversário da unidade
No sábado, foi realizada a 1ª Corrida Carlos Camisão, em homenagem aos 75 anos de história do 9º Batalhão de Engenharia de Combate localizado no municipío de Aquidauana. A atividade fez parte de uma série de eventos comemorativos do aniversário da unidade, que é ligada ao Exército Brasileiro.
A partir do Parque Ecológico da Lagoa Comprida, militares, representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, academias e a população em geral participaram da corrida que teve percurso de cinco quilômetros, passando pelas principais vias da cidade.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS