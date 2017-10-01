Embriagado se fere em queda de moto na frente da Praça dos Estudantes

Aquidauana
Homem teve ferimentos nos lábios e escoriações pelo corpo
Homem de 33 anos sofreu queda de moto por volta das 4h20 da madrugada deste domingo (1º), na Rua Teodoro Rondon, em frente à Praça dos Estudantes de Aquidauana.
O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendientos à vítima, supostamente embriagada, que estava sozinha no veículo e sofreu corte no lábios e diversas escoriações.
O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) continuou o atendimento e encaminhou o envolvido ao pronto-socorro local. A moto foi recolhida pela Polícia Militar e levada ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran).
(Matéria atualizada 2 de setembro às 09h30 para correção de informações)
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