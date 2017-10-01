Embriagado se fere em queda de moto na frente da Praça dos Estudantes

Homem de 33 anos sofreu queda de moto por volta das 4h20 da madrugada deste domingo (1º), na Rua Teodoro Rondon, em frente à Praça dos Estudantes de Aquidauana.

O Corpo de Bombeiros realizou os primeiros atendientos à vítima, supostamente embriagada, que estava sozinha no veículo e sofreu corte no lábios e diversas escoriações.