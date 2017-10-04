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Tamon Abe vê recomeço com otimismo; assista ao vídeo

Ele sofreu acidente com ultraleve e teve parte da perna esquerda amputada; ele espera voltar à ativa ano que vem, com prótese

Renan Nucci

Publicado em 04/10/2017 às 15:59

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Crédito do vídeo: Da Redação

O dia 25 de julho de 2017 mudou a vida do aquidauanense Tamon Abe, 47 anos, para sempre. Apaixonado pela aviação, sofreu acidente enquanto testava um ultraleve no Bairro Nova Aquidauana, e teve a parte da perna esquerda amputada. Após momentos de angústia e tensão, ele deixou a Santa Casa de Campo Grande na semana passada, onde ficou 40 dias internado, e agora planeja o futuro com otimismo e quer voltar logo à ativa, usando prótese. Ele falou com a equipe do O Pantaneiro no Aero Clube, na primeira visita ao local depois do período afastado. O material completo está disponível no vídeo abaixo.


Conforme noticiado à época, Tamon testava o motor do ultraleve em solo, tanto que a aeronave estava sem asas. Porém, o acelerador travou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção, saísse descontrolado à rua e batesse em um meio fio, capotando. "Foi um acidente bobo. É mais fácil um raio cair mil vezes no mesmo lugar do que acontecer outro acidente igual ao que aconteceu comigo", disse ele, que garantiu ter tomado todas as precauções possíveis.

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Tamon foi socorrido e levado para para o pronto-socorro local, porém, devido à gravidade dos ferimentos na perna, precisou ser levado para a Capital. Primeiro, ele foi internado por sete dias e liberado. Depois, voltou por mais 40 dias e agora está pronto para recomeçar. "A gente sempre está acostumado a andar em duas pernas. Agora preciso de muletas ou cadeira de rodas [...] mas vou fazer reabilitação e acredito que em janeiro ou fevereiro do ano que vem já volto à ativa, com prótese", disse otimista.

 

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