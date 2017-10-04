Tamon Abe vê recomeço com otimismo; assista ao vídeo

Aquidauana
Ele sofreu acidente com ultraleve e teve parte da perna esquerda amputada; ele espera voltar à ativa ano que vem, com prótese
Crédito do vídeo: Da Redação
O dia 25 de julho de 2017 mudou a vida do aquidauanense Tamon Abe, 47 anos, para sempre. Apaixonado pela aviação, sofreu acidente enquanto testava um ultraleve no Bairro Nova Aquidauana, e teve a parte da perna esquerda amputada. Após momentos de angústia e tensão, ele deixou a Santa Casa de Campo Grande na semana passada, onde ficou 40 dias internado, e agora planeja o futuro com otimismo e quer voltar logo à ativa, usando prótese. Ele falou com a equipe do O Pantaneiro no Aero Clube, na primeira visita ao local depois do período afastado. O material completo está disponível no vídeo abaixo.
Conforme noticiado à época, Tamon testava o motor do ultraleve em solo, tanto que a aeronave estava sem asas. Porém, o acelerador travou, fazendo com que ele perdesse o controle da direção, saísse descontrolado à rua e batesse em um meio fio, capotando. "Foi um acidente bobo. É mais fácil um raio cair mil vezes no mesmo lugar do que acontecer outro acidente igual ao que aconteceu comigo", disse ele, que garantiu ter tomado todas as precauções possíveis.
Tamon foi socorrido e levado para para o pronto-socorro local, porém, devido à gravidade dos ferimentos na perna, precisou ser levado para a Capital. Primeiro, ele foi internado por sete dias e liberado. Depois, voltou por mais 40 dias e agora está pronto para recomeçar. "A gente sempre está acostumado a andar em duas pernas. Agora preciso de muletas ou cadeira de rodas [...] mas vou fazer reabilitação e acredito que em janeiro ou fevereiro do ano que vem já volto à ativa, com prótese", disse otimista.
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