Asfalto em 86 quadras e estrada turística estão entre melhorias para Aquidauana

Aguardada há cerca de duas décadas, as obras de pavimentação da MS-450 no trecho Estrada Parque serão executadas pelo governador Reinaldo Azambuja, numa extensão de 18 quilômetros de Aquidauana ao distrito de Camisão. Emblemática para a área, a obra ajudará a movimentar o turismo, facilitando o acesso a uma região repleta de belezas naturais.



Nos últimos meses, Aquidauana recebeu também do Governo do Estado pacote de investimentos destinados a sua infraestrutura urbana com obras de drenagem e asfaltamento de 86 quadras, beneficiando grande parte dos 47482 habitantes – segundo estimativa do IBGE.