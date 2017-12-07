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Tragédia

Sete intoxicados em siderúrgica recebem alta, mas um permanece internado

Acidente causou a morte de Fernando Fausto Freitas Queiroz, de 27 anos

Daniele Valentin

Publicado em 07/12/2017 às 09:45

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Dos oito funcionários intoxicados após inalação de monóxido de carbono, na Siderúrgica Simasul, de Aquidauana, sete receberam alta e um permanece internado e entubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Regional Dr. Estácio Muniz. O acidente aconteceu na manhã de ontem, quarta-feira (6), e além dos feridos, causou a morte de Fernando Fausto Freitas Queiroz, de 27 anos.

O acidente

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• Laudo do Corpo de Bombeiros informa que vítimas foram intoxicadas por monóxido de carbono

O funcionário terceirizado pela empresa fazia reparo e manutenção na montagem industrial, veio a óbito após inalar o gás da queima de carvão no local. O acidente envolveu nove trabalhadores que estariam limpando um dos fornos do local.

Corpo de Bombeiros de Aquidauana e os Técnicos de Segurança da empresa realizaram os primeiros socorros de todos os envolvidos. Os outros oito trabalhadores foram encaminhados ao Pronto Socorro.

A Intoxicação

O laudo enviado pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana sobre o acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (06) na Siderúrgica Simasul informa que as vítimas foram intoxicadas pela substância monóxido de carbono.

De acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação dos Bombeiros, o funcionário que acendeu o alto forno, responsável pelo manuseio do equipamento, passou mal devido a presença da referida substância e, quando os outros foram ajudá-lo, também acabaram intoxicados.

Pelo Corpo de Bombeiros, foram transportadas duas vítimas inconscientes, em estado grave, e quatro vítimas conscientes, que apresentavam desorientação e dificuldade respiratória. Um dos funcionários que estava em estado grave, conforme noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", não resistiu e faleceu. O outro, segundo informações preliminares, segue em condições preocupantes.

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