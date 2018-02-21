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PMA reforça equipes no atendimento das vítimas da enchente

Unidade ajuda população com embarcações e viaturas

Renan Nucci

Publicado em 21/02/2018 às 14:47

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Policiais Militares Ambientais têm trabalhado intensivamente em áreas dos municípios atingidos pelas enchentes com várias embarcações e viaturas, prestando apoio à população, desde que este problema começou com as cheias dos rios no Estado. Em Aquidauana, a PMA está apoiando a população com embarcações e viaturas. 

Várias famílias foram encaminhadas para locais seguros. Durante o resgate às pessoas, animais domésticos foram também resgatados e levados para locais seguros. Além disso, durante os resgates, uma cutia que estava se afogando foi salva hoje pelos Policiais. O animal passa por cuidados veterinários e depois será solto em seu habitat natural.

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