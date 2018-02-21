PMA reforça equipes no atendimento das vítimas da enchente

Aquidauana
Unidade ajuda população com embarcações e viaturas
Policiais Militares Ambientais têm trabalhado intensivamente em áreas dos municípios atingidos pelas enchentes com várias embarcações e viaturas, prestando apoio à população, desde que este problema começou com as cheias dos rios no Estado. Em Aquidauana, a PMA está apoiando a população com embarcações e viaturas.
Várias famílias foram encaminhadas para locais seguros. Durante o resgate às pessoas, animais domésticos foram também resgatados e levados para locais seguros. Além disso, durante os resgates, uma cutia que estava se afogando foi salva hoje pelos Policiais. O animal passa por cuidados veterinários e depois será solto em seu habitat natural.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS