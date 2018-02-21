PMA reforça equipes no atendimento das vítimas da enchente

Policiais Militares Ambientais têm trabalhado intensivamente em áreas dos municípios atingidos pelas enchentes com várias embarcações e viaturas, prestando apoio à população, desde que este problema começou com as cheias dos rios no Estado. Em Aquidauana, a PMA está apoiando a população com embarcações e viaturas.

Várias famílias foram encaminhadas para locais seguros. Durante o resgate às pessoas, animais domésticos foram também resgatados e levados para locais seguros. Além disso, durante os resgates, uma cutia que estava se afogando foi salva hoje pelos Policiais. O animal passa por cuidados veterinários e depois será solto em seu habitat natural.