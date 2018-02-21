Por causa da enchente, IFMS suspende atividades nesta semana

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Aquidauana, anunciou a suspensão das atividades da unidade a partir de hoje, por conta da enchente que assola o município. De acordo com documento assinado pela diretora-geral Hilda Ribeiro Romero, a medida será mantida até sexta-feira.

A expectativa é de que a situação melhore nos próximos dias e os trabalhos possam ser retomados normalmente a partir de segunda-feira. As chuvas tiveram início na madrugada de ontem e, em poucos minutos, fizeram com que o rio transbordasse. Ao longo do dia a chuva não hesitou e o nível do rio passou dos 10 metros hoje.