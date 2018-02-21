Por causa da enchente, IFMS suspende atividades nesta semana

Aquidauana
Diretora-geral encaminhou comunicado informando sobre decisão
O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), campus de Aquidauana, anunciou a suspensão das atividades da unidade a partir de hoje, por conta da enchente que assola o município. De acordo com documento assinado pela diretora-geral Hilda Ribeiro Romero, a medida será mantida até sexta-feira.
A expectativa é de que a situação melhore nos próximos dias e os trabalhos possam ser retomados normalmente a partir de segunda-feira. As chuvas tiveram início na madrugada de ontem e, em poucos minutos, fizeram com que o rio transbordasse. Ao longo do dia a chuva não hesitou e o nível do rio passou dos 10 metros hoje.
Campus
Atualmente, a unidade possui 890 estudantes matriculados em cursos técnicos, graduação, pós-graduação e de qualificação profissional, presenciais e a distância. Os dados são do mês de janeiro do Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (Sistec).
Confira a seguir a nota da direção
Comunico aos senhores pais/responsáveis, servidores e sociedade que as atividades de ensino e administrativas do IFMS Campus Aquidauana estarão suspensas a partir de hoje 21/02 até o dia 24/02/2018, considerando o Decreto Municipal n° 036/2018 de Situação de Emergência decretada em nosso município em decorrência das chuvas e da cheia excepcional do rio Aquidauana. Ressalto que as demais informações quanto às chamadas do SISU deverão ser acompanhadas no site www.ifms.edu.br.
Hilda Ribeiro Romero
Diretora Geral
Luto
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