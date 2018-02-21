Secretário de Governo realiza reunião para dinamizar atendimentos aos desabrigados

Aquidauana
A prefeitura já decretou situação de Emergência no município
Hoje pela manhã o Secretario de Governo Wezer Lucarelli convocou uma reunião com todos os envolvidos no auxílio aos desabrigados pela enchente do rio Aquidauana.
Segundo o secretário é necessário dar dinamismo ao atendimento das famílias que infelizmente tiveram que ser retiradas das suas casas em virtude da grande cheia deste ano. “Queremos que essas pessoas tenham um atendimento rápido e digno de toda atenção”, disse Wezer.
A prefeitura já decretou situação de Emergência no município, as famílias estarão recebendo kits para limpeza, medicamentos, vacinas e toda assistência necessária. É importante lembrar que as famílias que não foram para o abrigo e estão em casa de parentes devem procurar a equipe da assistência social para fazer o cadastro e receber também o auxílio da prefeitura.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS