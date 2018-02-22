Governo do Estado não descarta remover ribeirinhos para evitar tragédias

Aquidauana
Solução seria a construção de residenciais em áreas seguras, disse Azambuja
Durante visita aos locais de enchente em Aquidauana nesta quinta-feira, o governador Reinaldo Azambuja cogitou a possibilidade de construir novas habitações para as famílias ribeirinhas atingidas. O chefe do executivo municipal disse que tal medida já foi realizada em outras ocasiões, com sucesso, e que por este motivo não está descartada que seja posta em prática novamente, por meio de parceria entre a Agência Estadual de Habitação (Agehab), e o município).
Em coletiva de imprensa, Azambuja pontuou que é difícil prever uma chuva forte como a madrugada de segunda-feira, que em menos de seis horas chegou a 170 milímetros, subindo o nível do rio Aquidauana para 10,45 metros. Diante disse, uma solução pode ser a remoção das famílias para residenciais em áreas seguras. "Esta seria uma saída, isolando as áreas alagadas da construção de imóveis. Mas seria preciso que a prefeitura fiscalizasse as invasões", disse.
Neste primeiro momento, diante da situação de emergência, o Estado pode liberar até R$ 4 milhões para o município, para atendimento de saúde das famílias desabrigadas. "É uma fundo que podemos fazer a transferência direta e imediata, que vai ser usado para comprar medicamentos e atender as famílias. Quanto à reconstrução, é preciso esperar o rio baixar, para que seja feito levantamento das obras, principalmente nas rodovias e pontes", disse o governador.
Luto
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Futuro promissor
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DESPEDIDA
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