Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 11:39

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Governo do Estado não descarta remover ribeirinhos para evitar tragédias

Solução seria a construção de residenciais em áreas seguras, disse Azambuja

Renan Nucci

Publicado em 22/02/2018 às 14:43

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Durante visita aos locais de enchente em Aquidauana nesta quinta-feira, o governador Reinaldo Azambuja cogitou a possibilidade de construir novas habitações para as famílias ribeirinhas atingidas. O chefe do executivo municipal disse que tal medida já foi realizada em outras ocasiões, com sucesso, e que por este motivo não está descartada que seja posta em prática novamente, por meio de parceria entre a Agência Estadual de Habitação (Agehab), e o município).

Em coletiva de imprensa, Azambuja pontuou que é difícil prever uma chuva forte como a madrugada de segunda-feira, que em menos de seis horas chegou a 170 milímetros, subindo o nível do rio Aquidauana para 10,45 metros. Diante disse, uma solução pode ser a remoção das famílias para residenciais em áreas seguras. "Esta seria uma saída, isolando as áreas alagadas da construção de imóveis. Mas seria preciso que a prefeitura fiscalizasse as invasões", disse.

Neste primeiro momento, diante da situação de emergência, o Estado pode liberar até R$ 4 milhões para o município, para atendimento de saúde das famílias desabrigadas. "É uma fundo que podemos fazer a transferência direta e imediata, que vai ser usado para comprar medicamentos e atender as famílias. Quanto à reconstrução, é preciso esperar o rio baixar, para que seja feito levantamento das obras, principalmente nas rodovias e pontes", disse o governador.
 

Leia Também

• Governador vai ceder combustível e recursos para ajudar Aquidauana a se recuperar da cheia

• Prefeitura de Aquidauana oferta curso profissionalizante de fotografia

• Governador Reinaldo Azambuja chega à Aquidauana nesta quinta-feira

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

Publicidade

DESPEDIDA

Falece Jorge de Barros Oliveira, artista e referência cultural do MS

ÚLTIMAS

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Futuro promissor

Jaime Verruck destaca força da economia diversificada de Amambai

Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

DESPEDIDA

Falece Maria Aparecida Eustáquio de Arruda, aos 92 anos

O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo