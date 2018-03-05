Prefeitura começa a limpar e recuperar locais destruídos pela enchente

Mas quem vê as ruas dos bairros e vilas da cidade afetadas pelas chuvas constantes, bueiros entupidos pelo lixo arrastado pela correnteza e o bairro Guanandy e a estrada da Colônia Buriti danificados sabe o quanto às águas causaram prejuízos e tristeza nas dezenas de famílias ribeirinhas.

Quem vê o rio Aquidauana hoje marcando pouco mais de 5 metros e não viu a enchente da semana retrasada pode ficar admirado e pensativo se realmente os 166 milímetros de chuva em 24 horas e o nível do rio em 10,54 metros causou tantos danos para cidade e para as famílias.

O prefeito Odilon Ribeiro (PSDB) salientou que a enchente foi uma das maiores que atingiu a cidade, maior em nível do rio e também em danos. Segundo ele, a Secretaria Municipal de Planejamento ainda está trabalhando no levantamento estatístico dos estragos, desde ruas das vilas e bairros, até na zona rural, aldeias e distritos.

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos após finalizar neste final de semana o auxílio de mudança às famílias ribeirinhas que voltaram para os seus lares, agora inicia o trabalho pesado com maquinários e homens consertando os estragos de forma mais emergencial nos locais de acesso à vilas e bairros, buscando garantir a trafegabilidade aos cidadãos.

Hoje, 05, logo cedo, uma equipe prefeitura de Aquidauana já iniciou o trabalho de recuperação do acesso e tráfego no prolongamento da rua Sete de Setembro, importante via de ligação para o Frigorífico Buriti, Vilas Bancária, Trindade e Colônia Buriti, além ser usada também para quem quer ir à Anastácio.

Por esse prolongamento da rua Sete de Setembro trafegam diariamente caminhões levando a produção do frigorífico e, também, moradores, pequenos produtores rurais e funcionários dos frigoríficos, olaria e chácaras da região.

Outra frente de serviço da Secretaria Municipal de Obras está trabalhando no recolhimento dos móveis, eletrodomésticos e outros itens das casas dos ribeirinhos que viraram lixos, completamente destruídos pela enchente, objetos que não deram tempo de serem removidos ou que os moradores ergueram alto, mas o nível da água superou e danificou tudo.

“A gente se sente triste vendo tudo o que as famílias perderam. Tem de tudo, de restos de móveis, geladeiras, televisão e até berço de criança, tudo molhado, os compensados desmanchando. O trabalho das nossas equipes é árduo, a gente busca limpar tudo, para até tirar essa visão de tristeza e um cenário de destruição que ficou por onde a enchente tomou conta”, revelou o secretário de Obras, Mac.

O prefeito de Aquidauana pontuou que a prefeitura já estima que serão muitas horas de maquinário, de homens trabalhando, de terraplanagem, de patrolamento e de muito esforço de toda a equipe da prefeitura para reconstruir e melhorar o que foi danificado.

“Não é só as famílias dos abrigos, os desalojados e as famílias da Colônia Buriti que tiveram perdas e prejuízos com as chuvas e a enchente. A cidade como um todo, tivemos casas em vários bairros que as os bueiros não suportavam a quantidade de chuva, prédios públicos danificados também, moradores que nos procuraram e fomos ver as ruas de suas casas destruídas”, concluiu o prefeito de Aquidauana.