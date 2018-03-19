Mãe e filha ficam feridas em queda moto no Bairro Alto

Aquidauana
Moto estava com documento atrasado e foi apreendida
Queda de moto ocorrida por volta das 16h30 desta segunda-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana, deixou mãe e filha feridas. A suspeita é de que a piloto, de 40 anos, tenha sofrido fratura na perna. A filha, de 18 anos, tinha escoriações e reclamava de dores no ombro.
Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital. Ela seguiam em uma Yamaha Fazer pela Rua dos Ferroviários, quando por razões desconhecidas, a moto se desequilibrou e caiu. A moto estava com documentos atrasados e foi apreendida.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS