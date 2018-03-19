Mãe e filha ficam feridas em queda moto no Bairro Alto

Queda de moto ocorrida por volta das 16h30 desta segunda-feira, no Bairro Alto, em Aquidauana, deixou mãe e filha feridas. A suspeita é de que a piloto, de 40 anos, tenha sofrido fratura na perna. A filha, de 18 anos, tinha escoriações e reclamava de dores no ombro.

Ambas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros e levadas ao hospital. Ela seguiam em uma Yamaha Fazer pela Rua dos Ferroviários, quando por razões desconhecidas, a moto se desequilibrou e caiu. A moto estava com documentos atrasados e foi apreendida.