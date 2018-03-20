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Após longa espera, começa reforma do ginásio

Poliesportivo de Aquidauana estava interditado desde 2013 por problemas estruturais graves

Renan Nucci

Publicado em 20/03/2018 às 14:20

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Para quem achava que entre a assinatura do convênio em dezembro de 2017 até o início da obra demorariam meses ou anos, ou que ela nem iniciasse, a reforma do Ginásio Poliesportivo de Aquidauana começou nesta terça-feira, 20 de março.

Por questões de segurança, no mês passado o Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, no Bairro Santa Terezinha, já havia recebido um fechamento de tapumes de madeirit. 

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Ontem, 20, funcionários da empresa RGC MS – Comércio e Serviços (vencedora da licitação) com maquinários começaram a trabalhar no ginásio, iniciando pela remoção da estrutura metálica da cobertura do ginásio que está velha e corroída. O ginásio poliesportivo está interditado desde 2013. 

“Não será um trabalho fácil. Pois pelo o que vimos e conversamos com os engenheiros, a estrutura do nosso ginásio, principalmente, a cobertura, está bem danificada. Mas o sentimento que temos agora é de alegria, pois a obra começou e o governador Reinaldo Azambuja cumpriu seu compromisso com a nossa cidade, anunciou em dezembro o recurso para a reforma e em menos de três meses a obra já começa”, afirmou o prefeito Odilon Ribeiro.

Para garantir que a obra começasse logo, foi necessário que a atual Administração Municipal de Aquidauana disponibilizasse uma equipe técnica para a elaboração do projeto de captação de recurso, projeto de engenharia e, ainda, fizesse um “caixa” poupando recursos para pagar a contrapartida que é exigência legal em convênio público.

O convênio para reforma do Poliesportivo de Aquidauana, no valor de R$ 505 mil reais, foi assinado em dezembro do ano passado pelo prefeito Odilon Ribeiro e o governador Reinaldo Azambuja. Esse recurso será disponibilizado por meio de financiamento do Governo do Estado via Fundesporte e Fundo de Investimentos Esportivos (FIE/MS). 

Deste montante de R$ 505 mil, a Prefeitura de Aquidauana irá custear uma contrapartida de R$ 45 mil reais, provenientes de recursos próprios do município, que o prefeito Odilon Ribeiro assegurou durante os últimos meses para que a obra aconteça, pois sem contrapartida municipal, convênios públicos como este do poliesportivo, não são firmados.

O prefeito Odilon Ribeiro revelou que tem o desejo de que este ano a Prefeitura de Aquidauana volte a realizar os Jogos da Primavera já no ginásio poliesportivo, todo reformado, bonito e estruturado para receber a comunidade. “É o nosso desejo e de todos os amantes do esporte da nossa cidade, principalmente, os nossos estudantes. Estamos otimistas para que isto aconteça e vamos trabalhar para isso”, destacou o prefeito.

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