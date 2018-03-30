Sexta-Feira Santa tem missa e celebração da Paixão de Cristo em Aquidauana

Nesta sexta-feira, 30, às 15 horas, acontece a Santa Missa em celebração à Paixão de Cristo em alusão ao feriado santo. Logo mais, às 19h está programada a 4° Edição da Paixão de Cristo, considerada o maior teatro ao ar livre de Mato Grosso do Sul, em frente à Igreja Matriz

O evento promete emocionar os fiéis e chega com novidades em 2018. Segundo o diretor Humberto Torres, presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, na edição deste ano será usado um cenário virtual, como forma de proporcionar maior imersão ao público. Além disso, a peça contará com 80 atores e 40 técnicos prestando apoio.

A grande arquibancada para comportar aproximadamente 5 mil pessoas já está pronta. Diversas caravanas vindas de outros municípios já confirmaram participação. O maior teatro de MS é listado no calendário nacional pelo Ministério do Turismo.