Sexta-Feira Santa tem missa e celebração da Paixão de Cristo em Aquidauana

Fé
Cerca de 5 mil pessoas deverão comparecer à encenação que acontece hoje à noite em frente à Igreja Matriz
Nesta sexta-feira, 30, às 15 horas, acontece a Santa Missa em celebração à Paixão de Cristo em alusão ao feriado santo. Logo mais, às 19h está programada a 4° Edição da Paixão de Cristo, considerada o maior teatro ao ar livre de Mato Grosso do Sul, em frente à Igreja Matriz
O evento promete emocionar os fiéis e chega com novidades em 2018. Segundo o diretor Humberto Torres, presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, na edição deste ano será usado um cenário virtual, como forma de proporcionar maior imersão ao público. Além disso, a peça contará com 80 atores e 40 técnicos prestando apoio.
A grande arquibancada para comportar aproximadamente 5 mil pessoas já está pronta. Diversas caravanas vindas de outros municípios já confirmaram participação. O maior teatro de MS é listado no calendário nacional pelo Ministério do Turismo.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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