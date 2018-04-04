Bandido furta cheques, mas não consegue sacar dinheiro por não saber preenche-los

Ontem (03) uma mulher de 48 anos procurou a Polícia Civil de Aquidauana para comunicar furto de duas folhas de cheque do marido, pecuarista conhecido na cidade. Segundo ela, o fato teria acontecido no dia 29 de março, mas só ontem o casal percebeu o crime, ao verificar o extrato bancário e constatar que dois cheques haviam voltado, um por erro de preenchimento, outro por rasura.

As lâminas foram preenchidas nos valores de 2.900 e 3.900 reais, cada. Ao verificar no canhoto do talão de cheques, o pecuarista percebeu que as duas folhas de cheque em questão haviam sumido.

Ainda segundo o pecuarista, a carteira com o talão de cheques costuma ficar dentro de sua camionete e o veículo apresentou sinais de arrombamento. Por conta dos erros e rasuras, o banco recusou o pagamento e evitou o saque do dinheiro.