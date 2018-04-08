Famoso pescador do Pantanal passa mal e falece em Aquidauana

Membro honorário da Associação de Pesca Esportiva do Pantanal (APEP), Marcelo Gomes, 45 anos, conhecido no meio em toda a região do Pantanal, conhecido carinhosamente como Bobeira, faleceu neste domingo (8) no final da tarde, em Aquidauana.

Marcelo, corinthiano roxo, que já foi presidente da APEP, trabalhou no marketing do Passo do Lontra Parque Hotel, era conhecido por promover a defesa e a preservação do bioma Pantanal. Neste domingo, ele estava com um amigo, assistindo um jogo de futebol em um shopping, sentiu-se mal e foi com o amigo até o hospital, pediu para o amigo ir chamar a irmã dele para passar a noite com ele, pois achava que teria que ficar internado, quando o amigo chegou devolta, recebeu a informação de que Marcelo teria sofrido um infarto, não resistiu e faleceu.

Familiares e amigos divulgaram que o velório acontecerá na Pax Universal, em Aquidauana, e o sepultamento está previsto para amanhã (9) às 10 horas.