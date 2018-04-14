Tempo mais ameno e com pancadas de chuva neste sábado

Neste sábado (14) a previsão do tempo em Aquidauana indica manhã parcialmente nublada e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. É o que aponta o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No período da tarde, poderá ocorrer chuvas com trovoadas isoladas e à noite o céu nublado indica que chuvas poderão cair em áreas isoladas do município. Mínima de 21º e máxima de 34º.