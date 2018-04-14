Tempo mais ameno e com pancadas de chuva neste sábado

Aquidauana
A mínima prevista é de 21 graus e máxima de 34 graus Celsius
Neste sábado (14) a previsão do tempo em Aquidauana indica manhã parcialmente nublada e possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. É o que aponta o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
No período da tarde, poderá ocorrer chuvas com trovoadas isoladas e à noite o céu nublado indica que chuvas poderão cair em áreas isoladas do município. Mínima de 21º e máxima de 34º.
Já em relação à umidade relativa do ar, Aquidauana terá mínima de 50% e máxima de 90%,
Para o estado, o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê dia parcialmente nublado a nublado com possibilidade de chuva nas regiões Norte, Central e Leste de Mato Grosso do Sul:
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
Fundador do Espaço Cultural Raíz em Piraputanga, ele morreu aos 63 anos.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS