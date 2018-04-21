Motociclista perde controle e bate na traseira de outro no Bairro Santa Terezinha

Acidente envolvendo dois motociclistas, um de 33 anos e outro de 19 aconteceu na manhã deste sábado (21) por volta das 9h30 horas na rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

O condutor de uma moto XRE dourada, de 33 anos foi atingido na traseira pelo outro motociclista, 19, em uma Factor vermelha, que perdeu a direção do veículo e colidiu no mesmo sentido, bairro/centro.