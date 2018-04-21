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Motociclista perde controle e bate na traseira de outro no Bairro Santa Terezinha

Rapaz de 19 anos não tinha CNH. Feridos, os dois condutores foram encaminhados ao hospital

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/04/2018 às 10:21

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Acidente envolvendo dois motociclistas, um de 33 anos e outro de 19 aconteceu na manhã deste sábado (21) por volta das 9h30 horas na rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.

O condutor de uma moto XRE dourada, de 33 anos foi atingido na traseira pelo outro motociclista, 19, em uma Factor vermelha, que perdeu a direção do veículo e colidiu no mesmo sentido, bairro/centro.

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Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz de 19 anos não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto, que também está com a documentação vencida, foi levada ao pátio do Detran.

Ambos foram atendidos pela equipe do Resgate. O condutor da XRE apresentou possível fratura na canela esquerda e o da Factor, escoriações nas pernas e corte na mão direita. Os dois motociclistas foram encaminhados ao hospital de Aquidauana. A PM também esteve no local.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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