Motociclista perde controle e bate na traseira de outro no Bairro Santa Terezinha

Aquidauana
Rapaz de 19 anos não tinha CNH. Feridos, os dois condutores foram encaminhados ao hospital
Acidente envolvendo dois motociclistas, um de 33 anos e outro de 19 aconteceu na manhã deste sábado (21) por volta das 9h30 horas na rua Oscar Trindade de Barros, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana.
O condutor de uma moto XRE dourada, de 33 anos foi atingido na traseira pelo outro motociclista, 19, em uma Factor vermelha, que perdeu a direção do veículo e colidiu no mesmo sentido, bairro/centro.
Conforme as informações do Corpo de Bombeiros, o rapaz de 19 anos não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A moto, que também está com a documentação vencida, foi levada ao pátio do Detran.
Ambos foram atendidos pela equipe do Resgate. O condutor da XRE apresentou possível fratura na canela esquerda e o da Factor, escoriações nas pernas e corte na mão direita. Os dois motociclistas foram encaminhados ao hospital de Aquidauana. A PM também esteve no local.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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