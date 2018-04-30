Funcionário cai de altura de 4 metros do telhado no Parque de Exposições

A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu, na manhã desta segunda-feira (30) por volta das 9 horas, chamado de socorro no Parque de Exposições de Aquidauana.

Um homem de 32 anos caiu de uma altura de 4 metros do chão. Ele prestava serviço em galpão que estava sendo desmontado numa área de separação de gado para leilões.