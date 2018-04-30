Funcionário cai de altura de 4 metros do telhado no Parque de Exposições

Aquidauana
Rapaz trabalhava no desmanche de galpão quando aconteceu o acidente
A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu, na manhã desta segunda-feira (30) por volta das 9 horas, chamado de socorro no Parque de Exposições de Aquidauana.
Um homem de 32 anos caiu de uma altura de 4 metros do chão. Ele prestava serviço em galpão que estava sendo desmontado numa área de separação de gado para leilões.
Conforme informações preliminares, ao ser atendido, o rapaz reclamava de dor nas costas e na nuca. Foi imobilizado e encaminhado ao hospital de Aquidauana.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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