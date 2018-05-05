Com mais de meio século de atuação, jornal O Pantaneiro completa 53 anos neste sábado

Fundado em Aquidauana no dia 05 de maio de 1965, durante o mandato do 26º presidente do Brasil, general Castelo Branco, momentos simbólicos, tais como a Divisão do Estado, ocorrido no dia 11 de outubro de 1977, se tornaram manchetes de destaque do O Pantaneiro . Iniciativa de três amigos, o gráfico Aldo Royg, o advogado Augusto Alves Correa e o dentista Oscar de Barros Filho, o jornal, à época, era impresso ainda em tipos móveis, ou seja, letra por letra.

Histórias de personalidades, casos emblemáticos, conquistas no esporte, na ciência, educação, entre tantas outras situações que já viraram notícia, têm emocionado milhares de leitores do O Pantaneiro por mais de meio século. Neste sábado (5) o jornal completa 53 anos de existência, sempre na direção de informar o leitor, de maneira rápida e precisa, sobre os principais fatos da região Sudoeste e do Estado de Mato Grosso do Sul.

Em 1975, o professor e dono da Organização Pantaneira de Serviços Gráficos Ltda, José Lima Neto, assumiu a diretoria da empresa jornalística, que passou por profunda reestruturação, ao ser impresso, a partir de então, em off-set, no extinto Diário da Serra, de Campo Grande.

“Meu pai é de Araçatuba, interior de São Paulo, e quando ainda era universitário, conheceu Aquidauana porque veio jogar bola. Apreciou muito a cidade e, posteriormente, se mudou para cá a fim de lecionar em algumas escolas do município. Por gostar muito de escrever e de se comunicar, foi até o jornal O Pantaneiro e perguntou se poderia ser correspondente. Assim, começou a escrever artigos. Depois de um tempo, se tornou sócio e em seguida comprou a empresa jornalística em 1975 e até hoje está à frente do jornal”, relatou Rhobson Tavares Lima, filho do conhecido “Seu Lima”.

Alice Bonafé Tavares Lima, esposa de José Lima Neto, assumiu, então, a gestão financeira do jornal. Alice permaneceu na função até o dia 21 de novembro de 2015, quando faleceu. Considerada pela família de importância inestimável para o desenvolvimento do veículo, também é homenageada por ser um dos pilares da empresa jornalística.

Atualmente, os filhos de Lima Neto, Rhobson Tavares Lima, Vladmir Tavares de Lima e Arethéia Tavares Lima Pellicioni, trabalham no jornal. Rhobson conduz o portal de notícias O Pantaneiro, Vladmir juntamente com o cunhado, Gustavo Pellicioni, cuidam da parte jurídica da empresa e Arethéia é responsável pelo financeiro do jornal.

Valor histórico do O Pantaneiro

Diagramado em extintas máquinas de escrever, o jornal era revolucionário para a região, ainda em fase embrionária de desenvolvimento. Mais tarde, com bastante dificuldade, mas de olho no seu crescimento, foi criado um laboratório gráfico. A partir de então, o jornal passou a ser impresso em Aquidauana, na off-set adquirida a duras penas por Lima Neto.

Para a historiadora, escritora e também colunista do O Pantaneiro, Raquel Anderson, o jornal é, seguramente, o maior patrimônio histórico da cidade, sob o ponto de vista da comunicação. “O Pantaneiro já deixou legados extraordinários e ainda consegue se manter na plataforma impressa por ter um público extremamente fiel. Tenho muito encantamento e respeito pelo jornal, como escritora e também amiga da família. Sei que superaram muitas adversidades, intempéries, mas ele se mantém sempre muito coeso ao longo de todas as gestões políticas e ainda prestigia muito a região pantaneira, por se preocupar com as questões locais. É, sem dúvida, um dos jornais mais importantes do estado”, declarou.

Pioneirismo no Sudoeste Pantaneiro:

1965 – Máquina de escrever Torpedo importada da Alemanha

1975 – Máquina de escrever Remington com tabulador

1978 – Máquina de escrever elétrica IBM, a única que apagava e corrigia o texto

1990 – Máquina de escrever Editex da Olivetti

1993 – Primeiro computador da marca Forma – evolução no processo de produção das notícias

Já o deputado estadual aquidauanense Felipe Orro, que está na manhã deste sábado no Cristo Rei, em Anastácio, ressalta o valor social do jornal. “Vida eterna ao O Pantaneiro. É o maior jornal da nossa região, o de maior credibilidade. Eu como ex-prefeito, atual deputado e principalmente como amigo da família, quero prestar essa homenagem porque todos sabemos como o jornal é feito, por amor à arte, à cidade e à região. Lima Neto conduz o veículo desde quando eu era criança. A história toda é muito bonita, muito grande e merece um capítulo especial na história da região”.

Era digital

Por sua vez, O Pantaneiro acompanhou a revolução do jornalismo digital e se antecipou às mudanças de hábitos da sociedade, com a expansão do fluxo de informação via internet. Em maio de 2003 lançou sua primeira versão online. Referência no ambiente web, O Pantaneiro se faz presente nas principais redes sociais, com produção diária de vídeos ao vivo (Lives) pelo Facebook, com alcance instantâneo de milhares de usuários em tempo real.

Edições

Hoje, o jornal O Pantaneiro conta com uma estrutura moderna, com redação consolidada – computadores, equipamentos de foto e filmagem digitais e impressoras para as edições impressas do jornal.

Semanalmente, são veiculados três cadernos, sendo a capa do primeiro caderno totalmente colorida. O jornal aquidauanense de maior credibilidade da região é um dos únicos semanários do estado que vendem seus exemplares a R$ 2,00 e conta com equipe de profissionais e jornalistas experientes, prontos para dar a notícia em primeira mão.

Mesmo durante as fases críticas de sua história, em meio a posicionamentos contrários ou tentativas de censura, o jornal O Pantaneiro chega em 2018 sendo o que ele é: o melhor e o mais lido veículo de comunicação de Aquidauana e região.