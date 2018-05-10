Prefeitura e AABB apresentam atividades culturais de crianças atendidas pelo projeto

Dia das Mães
Reforço escolar e atividades físicas criam novas oportunidades de desenvolvimento educacional
Nesta quinta-feira (10) em comemoração ao Dia das Mães que acontece no próximo domingo (13) projeto a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e Prefeitura Municipal de Aquidauana realizou nesta manhã um dia especial junto às 100 crianças que participam de atividades extracurriculares oferecidas pelo programa.
De acordo com Fábio Rodrigues da Silva, diretor da AABB na cidade, o projeto oferece reforço escolar e a prática esportiva a crianças que, muitas vezes, não têm a oportunidade dessa formação adicional foram do horário regular de ensino.
“Acreditamos que essa parceria é muito importante para melhorar a formação das crianças de Aquidauana. A Prefeitura têm sido muito importante nesse sentido, de ampliar o acesso às atividades extracurriculares”, explicou Fábio.
Quanto às inscrições, o diretor da AABB no município enfatiza que “geralmente acontece no início do ano, mas como há casos de desistência de participantes, caso a criança tenha que se mudar, por exemplo, é possível abrir vagas ao longo do ano”, informou.
Já para o prefeito Odilon Ribeiro, a parceria proporciona acesso a quadras de esporte, piscina, além das diversas atividades de reforço escolar, bem como formação cultural. “Aqui, as crianças que precisam tanto dessa ajuda, têm acesso às atividades que complementam a prática escolar. Elas merecem essa iniciativa e, dessa maneira, as mães também ficam felizes”, finalizou.
Inscrições
Para quem se interessar no projeto, basta procurar a coordenação da AABB em Aquidauana para informar os dados da criança e aguardar o atendimento. O endereço é Rua Francisco Dias Feitosa, Bairro Serraria.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS