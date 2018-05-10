Prefeitura e AABB apresentam atividades culturais de crianças atendidas pelo projeto

De acordo com Fábio Rodrigues da Silva, diretor da AABB na cidade, o projeto oferece reforço escolar e a prática esportiva a crianças que, muitas vezes, não têm a oportunidade dessa formação adicional foram do horário regular de ensino.

Nesta quinta-feira (10) em comemoração ao Dia das Mães que acontece no próximo domingo (13) projeto a Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e Prefeitura Municipal de Aquidauana realizou nesta manhã um dia especial junto às 100 crianças que participam de atividades extracurriculares oferecidas pelo programa.

“Acreditamos que essa parceria é muito importante para melhorar a formação das crianças de Aquidauana. A Prefeitura têm sido muito importante nesse sentido, de ampliar o acesso às atividades extracurriculares”, explicou Fábio.

Quanto às inscrições, o diretor da AABB no município enfatiza que “geralmente acontece no início do ano, mas como há casos de desistência de participantes, caso a criança tenha que se mudar, por exemplo, é possível abrir vagas ao longo do ano”, informou.

Já para o prefeito Odilon Ribeiro, a parceria proporciona acesso a quadras de esporte, piscina, além das diversas atividades de reforço escolar, bem como formação cultural. “Aqui, as crianças que precisam tanto dessa ajuda, têm acesso às atividades que complementam a prática escolar. Elas merecem essa iniciativa e, dessa maneira, as mães também ficam felizes”, finalizou.

Inscrições

Para quem se interessar no projeto, basta procurar a coordenação da AABB em Aquidauana para informar os dados da criança e aguardar o atendimento. O endereço é Rua Francisco Dias Feitosa, Bairro Serraria.

*Com informações de Luiz Guido Jr.