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Mesmo com previsão de chuvas, Defesa Civil diz que nível do Rio Aquidauana está sob controle

Boletim aponta pancadas de chuva ao longo do dia, mas rio está com volume baixo

Vanessa Ricarte

Publicado em 11/05/2018 às 08:00

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Após a divulgação da chegada de uma frente fria no Sudoeste do estado nesta sexta-feira (11), a população aquidauanense já manifesta preocupação em relação à possibilidade de cheia do Rio Aquidauana. Nas redes sociais, a expectativa das chuvas aumenta a tensão em relação ao nível do rio, que já causou estragos no final do verão deste ano, em março.

O jornal O Pantaneiro entrou em contato com Mario Ravaglia, coordenador da Defesa Civil em Aquidauana, para confirmar o volume das águas do rio. Na cidade de Bonito já está chovendo e em mais oito cidades do Sul e Sudoeste de MS.

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“A população pode ficar sossegada em relação ao volume do Rio Aquidauana. Está baixo, com apenas 3 metros de altura”, tranquilizou o coordenador da Defesa Civil.

Conforme Ravaglia, o comunicado repassado a Defesa Civil é de chuvas moderadas, sem ventos, na cidade. Mesmo assim, o órgão informa que está de prontidão para que, caso ocorra alguma alteração significativa no boletim meteorológico, possa agir rapidamente junto ao Corpo de Bombeiros da cidade.

Um novo boletim meteorológico deverá ser emitido após o meio dia desta sexta-feira.

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