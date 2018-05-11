Mesmo com previsão de chuvas, Defesa Civil diz que nível do Rio Aquidauana está sob controle

Após a divulgação da chegada de uma frente fria no Sudoeste do estado nesta sexta-feira (11), a população aquidauanense já manifesta preocupação em relação à possibilidade de cheia do Rio Aquidauana. Nas redes sociais, a expectativa das chuvas aumenta a tensão em relação ao nível do rio, que já causou estragos no final do verão deste ano, em março.

O jornal O Pantaneiro entrou em contato com Mario Ravaglia, coordenador da Defesa Civil em Aquidauana, para confirmar o volume das águas do rio. Na cidade de Bonito já está chovendo e em mais oito cidades do Sul e Sudoeste de MS.