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Copa Interbairros de Aquidauana terá 30 times e final em agosto

Decisão acontece no dia do aniversário da cidade

Renan Nucci

Publicado em 18/05/2018 às 14:42

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Tem início no próximo dia 26 a XVIII Taça Mario Pinto de Souza de Futebol Amador Interbairros de Aquidauana 2018. O período de inscrições foi prorrogado, pois segundo Mário de Goes, secretário da Fundação Municipal de Esportes (Fema), a edição deste ano contará com o recorde de aproximadamente 30 equipes. Por enquanto, 27 já confirmaram inscrição e os interessados têm até semana que vem para garantir vaga. A final será no dia 15 de agosto, data do aniversário da cidade.

O campeonato é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fema, com apoio da Fundesporte e da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA). O campeonato será disputado em uma única categoria, exclusivamente com moradores no município de Aquidauana e com idade a partir de 16 anos. Os atletas só podem se inscrever pelo Bairro, Vila, Distrito ou Aldeia, em que estejam residindo, respeitando o perímetro. Cada equipe inscrita pode ter no máximo 20 atletas. 

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As fichas de inscrição devem ser preenchidas com os dados individuais de cada atleta (nome completo e data nascimento, anexo comprovante de endereço e RG). Os coordenadores de equipes devem ser responsáveis pela inscrição dos atletas, respeitando os critérios estabelecidos no regulamento. As inscrições podem ser feitas na Fema, localizada na antiga Escola Estadual Antônio Correa.

 

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