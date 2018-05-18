Copa Interbairros de Aquidauana terá 30 times e final em agosto

Futebol
Decisão acontece no dia do aniversário da cidade
Tem início no próximo dia 26 a XVIII Taça Mario Pinto de Souza de Futebol Amador Interbairros de Aquidauana 2018. O período de inscrições foi prorrogado, pois segundo Mário de Goes, secretário da Fundação Municipal de Esportes (Fema), a edição deste ano contará com o recorde de aproximadamente 30 equipes. Por enquanto, 27 já confirmaram inscrição e os interessados têm até semana que vem para garantir vaga. A final será no dia 15 de agosto, data do aniversário da cidade.
O campeonato é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fema, com apoio da Fundesporte e da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA). O campeonato será disputado em uma única categoria, exclusivamente com moradores no município de Aquidauana e com idade a partir de 16 anos. Os atletas só podem se inscrever pelo Bairro, Vila, Distrito ou Aldeia, em que estejam residindo, respeitando o perímetro. Cada equipe inscrita pode ter no máximo 20 atletas.
As fichas de inscrição devem ser preenchidas com os dados individuais de cada atleta (nome completo e data nascimento, anexo comprovante de endereço e RG). Os coordenadores de equipes devem ser responsáveis pela inscrição dos atletas, respeitando os critérios estabelecidos no regulamento. As inscrições podem ser feitas na Fema, localizada na antiga Escola Estadual Antônio Correa.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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