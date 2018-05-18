Copa Interbairros de Aquidauana terá 30 times e final em agosto

Tem início no próximo dia 26 a XVIII Taça Mario Pinto de Souza de Futebol Amador Interbairros de Aquidauana 2018. O período de inscrições foi prorrogado, pois segundo Mário de Goes, secretário da Fundação Municipal de Esportes (Fema), a edição deste ano contará com o recorde de aproximadamente 30 equipes. Por enquanto, 27 já confirmaram inscrição e os interessados têm até semana que vem para garantir vaga. A final será no dia 15 de agosto, data do aniversário da cidade.

O campeonato é uma realização da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fema, com apoio da Fundesporte e da Liga Esportiva Aquidauanense (LEA). O campeonato será disputado em uma única categoria, exclusivamente com moradores no município de Aquidauana e com idade a partir de 16 anos. Os atletas só podem se inscrever pelo Bairro, Vila, Distrito ou Aldeia, em que estejam residindo, respeitando o perímetro. Cada equipe inscrita pode ter no máximo 20 atletas.