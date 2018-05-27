Temperaturas começam a subir neste domingo em Aquidauana

Clima
A máxima prevista para hoje é 33 graus, sem chuvas
Após a passagem da frente fria em pelo estado de Mato Grosso do Sul, as temperaturas na região Sudoeste começam a subir, mesmo com nevoeiro pela manhã e céu parcialmente nublado à tarde e à noite. Boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (27) aponta que Aquidauana e região terão clima mais quente a partir de hoje, com mínima de 18º e máxima de 33º.
A umidade relativa do ar mínima será de 35% e a máxima de 90%.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Educação
Encontro reuniu profissionais das redes municipal e estadual; atividades abordaram fluência leitora e jogos educativos
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
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