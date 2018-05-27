Temperaturas começam a subir neste domingo em Aquidauana

Após a passagem da frente fria em pelo estado de Mato Grosso do Sul, as temperaturas na região Sudoeste começam a subir, mesmo com nevoeiro pela manhã e céu parcialmente nublado à tarde e à noite. Boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) neste domingo (27) aponta que Aquidauana e região terão clima mais quente a partir de hoje, com mínima de 18º e máxima de 33º.

A umidade relativa do ar mínima será de 35% e a máxima de 90%.