Descontrolado, homem teve de ser algemado pela PM após espancar a mulher

Aquidauana
Mulher foi à vizinha e quando retornou, sofreu chutes do companheiro na frente da casa
Caso de violência doméstica aconteceu na Rua Veriano Rodrigues Chagas, Bairro Eliane, em Aquidauana por volta das 17 horas, nesta quinta-feira (31). Policiais Militares tiveram de ser acionados, depois que um homem de 52 anos bateu em sua mulher, de 49, na frente da casa.
A mulher contou aos policiais que estava na casa de sua comadre e quando estava voltado para a sua casa, foi agredida na rua pelo companheiro, com palavras chulas, xingamentos e, em seguida, desferiu vários chutes na perna da vítima, causando diversas escoriações.
A mulher correu até à vizinha para pedir socorro. O homem foi preso em flagrante. Bastante exaltado, os policiais tiveram que usar algemas para prender o autor das agressões. O caso segue para as medidas cabíveis.
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS