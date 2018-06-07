“A cultura deve estar presente onde o povo está”, diz idealizadora da Tenda da Cultura

A iniciativa surgiu de uma conversa com os organizadores do evento. “Chegamos à conclusão de que o evento poderia ter um apelo mais cultural. No meu entendimento, ela deve estar presente onde o povo está, já dizia o poeta, pois é preciso que a cultura deve seja acessível a todos, sobretudo em ambientes públicos.

Amanhã (8) começa o 4º Encontro de Relíquias de Aquidauana, evento aguardado tanto pelos reliqueiros de MS e de fora do estado, quanto pelo público da região. Com diversas atrações musicais, o encontro ainda conta com uma Tenda da Cultura, iniciativa da aquidauanense, escritora e historiadora Raquel Anderson, comprometida com a propagação da cultura e discussão de temais de relevância atual para a sociedade.

Para Raquel trata-se de uma oportunidade para unir cultura, conhecimento e entretenimento. “O 4º Encontro de Relíquias de Aquidauana já se consolida como um evento com apelo nacional, em razão dos colecionadores de carros antigos e por ser aquidauanense, escritora e historiadora, tenho um olhar muito peculiar, voltado para a cultura.”

Com debates e temais importantes para a comunidade, Raquel explica como funcionará a Tenda. “Eu propus que nós fizéssemos essa tenda para discutir pautas que não são recorrentes em Aquidauana, com formatos diferentes, tais como gênero, educação, meio ambiente, e todas as vertentes que nem sempre estão em evidência na cidade”, pontuou.

Para envolver a sociedade, a Tenda da Cultura terá palestras, painéis, oficinas e entretenimento, inclusive para crianças.

“Estarão presentes acadêmicos e professores do curso de pedagogia e biologia da UFMS, eu como escritora, e algumas pessoas ligadas à discussão do empoderamento da mulher, já que em Aquidauana há um grande número de casos de violência contra a mulher e isso não é discutido na sociedade, o feminicídio, inclusive, o que é um absurdo”, descreve a escritora.

A Tenda da Cultura estará disponível entre os dias 8 e 10 de junho, durante todo o 4º Encontro de Relíquias de Aquidauana.