Piraputanga sedia ciclo de ações de turismo, cultura, juventude e educação ambiental

Com a participação de cerca de 500 pessoas, entre alunos, crianças e adolescentes, pessoas da comunidade e pescadores e mais as crianças da Patrulha Florestinha, foi realizado em Piraputanga um evento para focar ações de turismo, cultura, juventude e educação ambiental.

O evento foi realizado no último dia 20, na Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro, em Piraputanga, contando com uma série de palestras, rodas de conversa e ações de mobilização na comunidade.

Essa é uma iniciativa de mobilização e capacitação social itinerante, promovida pela Fundação de Turismo de MS com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo.

A FUNDACT agradece a Professora e diretora Sandra Santos Azevedo e ao empresário Jaime Périco, da Chácara Bela Vista, que disponibilizou hospedagem para equipe Fundtur/MS e equipe Florestinha.