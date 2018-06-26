Piraputanga sedia ciclo de ações de turismo, cultura, juventude e educação ambiental

Aquidauana
O evento foi realizado no último dia 20, na Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro
Com a participação de cerca de 500 pessoas, entre alunos, crianças e adolescentes, pessoas da comunidade e pescadores e mais as crianças da Patrulha Florestinha, foi realizado em Piraputanga um evento para focar ações de turismo, cultura, juventude e educação ambiental.
O evento foi realizado no último dia 20, na Escola Municipal Antonio Santos Ribeiro, em Piraputanga, contando com uma série de palestras, rodas de conversa e ações de mobilização na comunidade.
Essa é uma iniciativa de mobilização e capacitação social itinerante, promovida pela Fundação de Turismo de MS com o apoio da Prefeitura de Aquidauana por meio da Fundação Municipal de Cultura e Turismo.
A FUNDACT agradece a Professora e diretora Sandra Santos Azevedo e ao empresário Jaime Périco, da Chácara Bela Vista, que disponibilizou hospedagem para equipe Fundtur/MS e equipe Florestinha.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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