Empresário aquidauanense falece depois de passar mal em academia

Luto
Vítima chegou a ser levada ao hospital da Unimed, na Capital, mas não resistiu
Com profundo pesar, informamos que faleceu na manhã desta sexta-feira em Campo Grande, o empresário aquidauanense Roberto Lavarda, de 47 anos, vítima de mal súbito. Casado com Janaína Begossi e pai de dois filhos, se exercitava em uma academia quando passsou mal.
Ele foi socorrido e levado às pressas para o Hospital da Unimed, na Capital, onde foi verificado que havia rompido uma das artérias do coração. Larcerda chegou a ficar inconsciente por 40 minutos, mas a equipe conseguiu reanimá-lo.
Porém, durante a cirurgia ele não resistiu e mesmo com o implante de uma prótese, faleceu. Familiares disseram que o velório será realizado nesta tarde e o sepultamento ocorre amanhã de manhã, no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Campo Grande.
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