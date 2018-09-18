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Campeonato Estadual

Aquidauanense inicia preparação para a Série B nesta quarta

Nomes como dos atacantes Guilherme e Kareca e o goleiro Diego estão confirmados no Azulão

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/09/2018 às 11:28

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O Aquidauanense inicia nesta quarta-feira a preparação para o Campeonato Estadual Série B 2018. De acordo com informações do site Esporte MS, o time vem preparando uma "seleção" para busca uma das vagas de acesso a elite do estado.

Ainda segundo o site, estão confirmados os jogadores: Diego (goleiro), Jaime (zagueiro), Jô (lateral), Ci e Wesley Mutuca (meias), Guilherme (atacante), Careca (atacante) Jefferson Gibran (atacante), Uelisson Santana (meia) e o volante Quirino.

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O técnico Mauro Marino retorna ao time profissional do Aquidauanense e após o elenco passar por exames médicos, haverá um treinamento no estádio Noroeste.

A Série B terá sete equipes que jogam em turno único em formato de pontos corridos. A estreia está marcada para o dia 28 de outubro fora de casa contra o Ivinhema.

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