Aquidauanense inicia preparação para a Série B nesta quarta

O Aquidauanense inicia nesta quarta-feira a preparação para o Campeonato Estadual Série B 2018. De acordo com informações do site Esporte MS, o time vem preparando uma "seleção" para busca uma das vagas de acesso a elite do estado.

Ainda segundo o site, estão confirmados os jogadores: Diego (goleiro), Jaime (zagueiro), Jô (lateral), Ci e Wesley Mutuca (meias), Guilherme (atacante), Careca (atacante) Jefferson Gibran (atacante), Uelisson Santana (meia) e o volante Quirino.