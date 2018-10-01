Segunda-feira nublada e com previsão de chuvas em Aquidauana e região

Nesta segunda-feira, 1º de outubro, a previsão do tempo será de céu nublado e parcialmente nublado pela manhã, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite em Aquidauana e região.

É o que aponta o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 36 graus Celsius.

Umidade relativa do ar mínima de 45% e máxima de 85%.