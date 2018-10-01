Segunda-feira nublada e com previsão de chuvas em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 23 e máxima de 36 graus
Nesta segunda-feira, 1º de outubro, a previsão do tempo será de céu nublado e parcialmente nublado pela manhã, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas à tarde e à noite em Aquidauana e região.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS