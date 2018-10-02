Semana Acadêmica de Administração e Turismo conta com diversas atividades em Aquidauana

Com uma programação intensa e diversificada e com a temática “Empreendedorismo e inovação: da integração à inclusão”, o evento propõe despertar na comunidade acadêmica, nos profissionais de diversas áreas do saber e sociedade geral, o interesse por conhecer iniciativas empreendedoras, projetos e percursos de vida que marcam, em sua trajetória, as possibilidades de entender e reconhecer que o empreendedorismo e a inovação podem representar instrumentos de integração e inclusão social, nos diversificados eixos e campos de atuação do profissional.

Teve início, na última segunda-feira (01), no auditório Dóris Mendes Trindade, unidade I do Câmpus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), a I Semana Acadêmica de Administração e do Turismo, organizada em conjunto pelos cursos de Administração e de Turismo do CPAQ.

A iniciativa desse evento surgiu na perspectiva de unir e propiciar o diálogo interdisciplinar de temáticas e saberes que integrem as duas áreas do saber: Administração e Turismo. Para isso, foram convidados profissionais, estudantes e pesquisadores, que têm como desafio, nos debates, apresentar iniciativas e vivências voltadas à empregabilidade e ao profissionalismo no país, propondo práticas alternativas cotidianas que façam diferença no médio e longo prazo. Pensar em modelos de negócios, tecnologias digitais e plataformas de serviços inclusivos pode ser um dos caminhos inovadores e diferenciados para se fomentar e impactar o crescimento econômico e social do Brasil.

Para a noite de abertura, haverá uma apresentação cultural do Grupo Dança Danza da UFMS e, logo em seguida, um painel de debates, que promete socializar, ao público participante, iniciativas empreendedoras de sucesso no Turismo Pantaneiro, a começar pela participação da potência feminina da constituição desse painel, a chef de cozinha indígena Kalymaracaya Mendes Nogueira, e da empresária do setor de Turismo de Corumbá (MS), Joice Carla Marques, mediadas pela professora Patrícia Zaczuk Bassinello, do curso de Turismo.

Após o painel, os participantes poderão degustar de quitutes especiais feitos pela comunidade e alunos indígenas da aldeia Buritizinho.

A comissão organizadora também disponibilizou, para os inscritos no evento, um ônibus para deslocamento da unidade II para a unidade I do CPAQ, apenas nos dias 01 e 02 de outubro, com saída da unidade II às 18:40 e retorno após o evento.

Inscrições ainda podem ser realizadas, acessando o link https://www.sympla.com.br/i-semana-academica-da-administracao-e-do-turismo-do-cpaq__352199

Confira abaixo a programação completa do evento.

01/10/2018 – Segunda-feira – Auditório Dóris Mendes Trindade – Unidade I

19h – Abertura oficial I Semana da Administração e do Turismo do CPAQ

19:10 – Atividade Cultural – Dança Danza UFMS

19:30 – Painel de Debates: “Empreendendo no Turismo Pantaneiro”

Debatedores:

Joice Carla Marques – Empresária do setor de Turismo de Corumbá (Joice Pesca & Tur)

Kalymaracaya Mendes Nogueira – Chef de cozinha indígena

Profa. Dra. Patrícia Zaczuk Bassinello (UFMS/CPAQ) – mediadora

22h – Coquetel indígena – Aldeia Buritizinho – Aquidauana/MS

02/10/2018 – Terça-feira

TARDE – Bloco B -Salas de aula e espaços externos – unidade II

14h – 17h – Minicursos e Oficinas

Minicurso 01 – sala B15 – Projetos sustentáveis e oficina de reaproveitamento – Neliane Robaldo Guedes Corrêa (Administradora pela UFMS/CPAQ, Mestre em Geografia PPGO/CPAQ e Coordenadora do Projeto Arte de Fazer) – vagas esgotadas

PS: Cada participante inscrito neste minicurso deverá levar 5 garrafas pet de 2 litros (limpas)

Minicurso 02 – sala B14 – Etnossustentabilidade: princípios e prática. O caso da experiência Terena nas aldeias Lalima e Cachoeirinha – Prof. Mario Ney Rodrigues Slavador (Administrador pela UCDB, Doutorando em Ciências Sociais pela UFRRJ) – vagas esgotadas

Oficina 03 – sala B13 – Vivências adaptadas no Turismo de Aventura – Cláudio Benites ( Curso de Educação Física UFMS/Campo Grande e Trilha Extrema-Turismo e Aventura) – vagas esgotadas

NOITE – Auditório Dóris Mendes Trindade – unidade I

18h – Exposição de empreendedores (hall de entrada do auditório)

19h – Atividade Cultural – Canto com Ana Laura Niedack

19:30 – Mesa Redonda: “Acessibilidade no Mercado de Trabalho”

Debatedores:

Prof. Me. Bruno Nantes – UFMS/CPAQ

Telma Nantes de Matos (Vice-Presidente ISMAC – Instituto Sul-Matogrossense para Cegos Florisvaldo Vargas)

Lorival da Silva Santos (Projeto Bocaiuva – Coordenador Casa do Artesão de Aquidauana)

Rodgers Maurizio Quadros Batista (Dirigente do Atlântico Supercenter)

Izabel Cristaldo Alves da Silva (Graduada em Letras – UFMS/Multiplicadora de Libras)

Profa. Esp. Josélia Gomes do Carmos (UFMS/CPAQ)

Profa. Dra. Lucy Ribeiro Ayach (UFMS/CPAQ) mediadora

03/10/2018 – Quarta-feira – Hall Social e Auditório Dóris Mendes Trindade – unidade I

17h às 19h – Exposição de pôsteres de pesquisas dos cursos

19h30 – Atividade Cultural – Canto Coral UFMS/CPAQ

19h45 – Painel de Debates: “Ciência e Inovação”

Prof. Dr. Flávio Aristone (UFMS/Campo Grande – Coordenador do Projeto “Bocaiuva, a Palmeira da Paz”)

Profa. Dra. Márcia Cristaldo (IFMS/Aquidauana- Pesquisadora na área de Inteligência Artificial)

Rodrigo Cazelli – Administrador/Consultor – Presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul

Acadêmica Sara Yasmin Peixoto Machado e Dra. Valquiria Barbosa Nantes Ferreira(IFMS/Aquidauana –”Projeto Biogás em Comunidades Indígenas”)

Profa. Dra. Daniela Althoff Philippi (UFMS/CPAQ) mediadora

Palmeira da Paz”.