Terça-feira nublada e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Nesta terça-feira (2) prosseguem as chuvas isoladas à tarde e à noite em Aquidauana e região. O sol fica encoberto a maior parte do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar permanece alta: mínima de 60% e máxima de 85%.