Terça-feira nublada e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 26 e máxima de 36 graus
Nesta terça-feira (2) prosseguem as chuvas isoladas à tarde e à noite em Aquidauana e região. O sol fica encoberto a maior parte do dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 26 e a máxima de 36 graus. A umidade relativa do ar permanece alta: mínima de 60% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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