Céu nublado e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região nesta quarta-feira

Clima
Temperaturas variam entre 22 a 31 graus
Nesta quarta-feira (3) a região de Aquidauana terá céu nublado e parcialmente nublado durante todo dia, com possibilidade de chuvas isoladas de manhã à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é 22 graus e a máxima de 31 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 50 e a máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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