Céu nublado e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (3) a região de Aquidauana terá céu nublado e parcialmente nublado durante todo dia, com possibilidade de chuvas isoladas de manhã à noite, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é 22 graus e a máxima de 31 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 50 e a máxima de 85%.